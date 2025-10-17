Record lança a novela turca Mãe com Ahsen Eroğlu no elenco

A Record anuncia a estreia da novela turca “Mãe” no dia 27 de outubro, em sua faixa noturna. Essa produção se destaca como um dos maiores sucessos da dramaturgia recente, conquistando o público em mais de 40 países. A trama aborda temas profundos como amor, coragem e os laços da maternidade.

Entre os personagens principais está Duru Günes, interpretada pela atriz Ahsen Eroğlu, que representa a caçula da família Günes e é irmã da protagonista Zeynep. Duru é estudante de jornalismo e é conhecida por sua bondade, sensibilidade e habilidades de mediação em conflitos familiares. Com uma personalidade acolhedora e racional, ela se torna o elo emocional entre seus familiares, conquistando afeto e respeito do público.

Duru, como uma figura de serenidade em meio ao drama familiar, exerce um papel crucial ao unir as pessoas e curar feridas emocionais. Com sua generosidade e força interna, a personagem reflete o tom humano que caracteriza as novelas turcas, fazendo dela uma das figuras mais queridas da história.

Ahsen Eroğlu, a atriz por trás de Duru, nasceu em 27 de outubro de 1994, na cidade de Çorlu, na Turquia. Desde cedo, Ahsen demonstrou interesse por atuação, participando de competições e peças escolares. Ela começou sua carreira profissional em 2015 com a série “Bir Modern Habil Kabil Hikayesi”. Em 2017, destacou-se no papel de Meleki Hatun na conhecida série “Muhteşem Yüzyıl: Kösem”, ganhando reconhecimento que a levou ao papel de Duru em “Mãe”. A atriz expressou em entrevistas que considera Duru o papel mais importante de sua trajetória, recebendo mensagens de espectadoras que se identificam com sua personagem. Ela ressaltou como Duru a ensinou sobre empatia e doçura em tempos difíceis.

A novela “Mãe” é adaptada da série japonesa “Mother” e narra a história da professora Zeynep, que se envolve na vida de sua aluna Melek, uma menina que sofre maus-tratos. Ao decidir ajudar Melek, as duas protagonistas embarcam em uma jornada repleta de amor, coragem e redenção. A obra levanta questões sobre os limites da maternidade, mostrando que o vínculo afetivo pode ir além do laço sanguíneo. Com uma narrativa que combina drama e emoção, “Mãe” promete impactar o público e reforçar a tradição das produções turcas reconhecidas no Brasil.