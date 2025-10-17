Festival Taguá de Cinema exibe filmes online até sábado

A 18ª edição do Festival de Cinema de Taguatinga traz uma novidade para os amantes do audiovisual: neste ano, os espectadores poderão assistir a curtas-metragens de forma gratuita e online. Essa etapa acontece até este sábado, 18 de outubro.

Durante essa fase, o público tem a oportunidade de votar em seu curta favorito. O filme que receber mais votos garantirá um lugar na Mostra Competitiva, que ocorrerá de forma presencial em novembro na cidade de Taguatinga, no Distrito Federal.

A fase presencial do festival está agendada para acontecer entre os dias 19 e 22 de novembro, na Escola CineTeatro do Centro de Ensino Médio Taguatinga Norte (CEMTN). O evento contará com exibições, debates, mostras especiais e oportunidades para encontros entre cineastas e o público.

Nesta edição, o festival busca resgatar a essência do cinema como um meio de expressão e crítica social. Com um total de 300 curtas disponíveis, a programação abrange diversas linguagens, incluindo ficção, documentário, animação e produções experimentais, refletindo a diversidade estética e política do cinema brasileiro contemporâneo.

Os filmes selecionados abordam um leque variado de temas como infância e juventude, questões de gênero, movimentos sociais, racismo, patrimônio cultural e perspectivas sobre o futuro.

Serviço

18º Festival Taguá de Cinema

Etapa online: 1º a 18 de outubro

Etapa presencial: 19 a 22 de novembro

Local: CineTeatro do CEMTN, Taguatinga Norte (DF)

Entrada: Gratuita