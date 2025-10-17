Record planeja reformulação dos domingos e jogos do Brasileirão 2026

A Record TV está se preparando para reestruturar sua programação de domingo a partir de 2026. A mudança vem após a emissora avaliar a aquisição dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, que foi bem-recebida, mas não conseguiu atingir as expectativas de audiência. Um dos principais motivos apontados é a quantidade limitada de jogos transmitidos aos domingos, o que é considerado um dia crucial para o consumo de futebol no Brasil.

Com o objetivo de aumentar a audiência, a Record planeja renegociar os termos do contrato atual para concentrar mais partidas do Brasileirão aos domingos, quando a maioria das pessoas têm mais disponibilidade para assistir ao futebol ao vivo. A ideia é usar essas transmissões como um pilar para atrair mais telespectadores, além de reestruturar os intervalos de programação e redefinir o papel do apresentador Tom Cavalcante.

Atualmente, as partidas do Brasileirão têm registrado uma média de 6 a 7 pontos no Ibope, com picos de até 10 pontos em jogos de grande rivalidade, como o clássico entre Palmeiras e Corinthians. Já o game show “Acerte ou Caia!”, apresentado por Tom Cavalcante, tem média de 5,5 pontos, enquanto as exibições de filmes do “Cine Maior” ficam em torno de 4 pontos.

Além disso, a emissora está analisando novos formatos de humor e entretenimento para Tom Cavalcante, que é um dos rostos mais conhecidos da emissora. O objetivo é manter o apresentador na grade dominical, mas com um programa que permita mais interação com o público e que explore seu talento cômico de maneira mais abrangente.

A Record também está em discussões para adquirir um novo pacote de filmes, reunindo as equipes de Programação, Artística e Comercial para revitalizar a grade de programação. O foco é encontrar um equilíbrio que una esporte, humor e cinema, oferecendo um conteúdo diversificado para os telespectadores.