Dira Paes brilha em “Três Graças” e inicia nova fase na Globo

Dira Paes está de volta ao horário nobre da televisão brasileira como uma das protagonistas da nova novela Três Graças, que estreia no dia 20 de outubro, às 21h, na Globo. Após alguns anos distante dos papéis centrais, a atriz retoma seu lugar na telinha sob a assinatura do renomado autor Aguinaldo Silva, conhecido por novelas como Fina Estampa.

Na trama, Dira interpreta Lígia Maria das Graças, uma mulher forte que cria sua filha Gerluce, vivida por Sophie Charlotte, sozinha, após ser abandonada por Joaquim, interpretado por Marcos Palmeira. Juntas, elas compartilham uma casa e uma relação familiar cheia de amor e cumplicidade, além de incluir a neta Joélly, papel da jovem Alana Cabral. A história reflete as experiências de várias gerações de mulheres e sua luta cotidiana.

Dira compartilha sua visão sobre a nova novela, dizendo que sente um renascimento no carinho do público pelas novelas. Para ela, Três Graças chega em um momento propício, combinando humor, crítica social e emoções que tocam a audiência. A atriz destaca a importância de retratar não só os desafios, mas também os afetos entre as pessoas.

O reencontro com Marcos Palmeira é outro ponto significativo. A dupla já trabalhou junta em produções como Pantanal, e agora vive uma relação complexa como ex-marido e ex-mulher, onde os sentimentos misturam amor e mágoa. Dira enfatiza a beleza desse contraste na narrativa.

Ela também elogia suas colegas de elenco, Sophie Charlotte e Alana Cabral, ressaltando que trabalhar com duas artistas tão talentosas é um privilégio e que juntas formam um trio de mulheres fortes na trama. Durante os ensaios, o grupo se empenhou em construir uma relação familiar verdadeira, e Dira expressa sua felicidade com isso.

Com mais de 30 anos de carreira, Dira reflete sobre as mudanças na televisão e o impacto das novas mídias. Para ela, a arte evolui com o tempo e não vê internet e televisão como concorrentes, mas como plataformas complementares. Na visão da atriz, o que realmente importa é provocar emoções, seja em uma novela, um filme ou qualquer outro formato de arte.

Três Graças pretende tocar o público ao abordar a vida real, especialmente das mulheres que constroem a sociedade diariamente. Com a nova novela, Dira Paes inicia um novo capítulo em sua vasta carreira na teledramaturgia brasileira.