Sequestradoras somem após 10 dias de investigação

Irmãs Procuradas Novamente Após Liberação Judicial

Liberdade Temporária

Em um episódio recente, as irmãs Kelsilyn, Karolyn e Kailane Paredes de Arruda foram presas pela Polícia Civil, mas em um breve espaço de dez dias, ganharam liberdade através de uma decisão judicial. Elas são acusadas de sequestrar, agredir e manter em cárcere uma mulher de 24 anos em Corumbá. Após a soltura, a Justiça decretou novamente a prisão preventiva das irmãs, que agora estão sendo ativamente procuradas.

Processo Sob Secretismo

O processo que envolve as irmãs está sob segredo de Justiça, o que dificulta o entendimento das razões que levaram à sua liberação. Importante destacar que a soltura não ocorreu durante a audiência de custódia. Com isso, a Polícia Civil intensificou os esforços para localizá-las, divulgando cartazes e solicitando a colaboração da população.

Moção de Aplausos Aprovada sem Controvérsias

Aprovação Surpresa

Em outra frente política, o deputado Zeca do PT apresentou uma moção de aplausos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A aprovação ocorreu sem maiores debates ou resistências, o que surpreendeu a oposição, principalmente o partido PL, que geralmente se opõe a homenagens ao atual governo. A moção passou despercebida, já que não mencionava diretamente o nome de Lula, referindo-se apenas à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Justificativa da Moção

Na justificativa apresentada, o deputado destacou o aumento significativo na recuperação de valores para os cofres públicos, subindo de R$ 25 bilhões para mais de R$ 60 bilhões nos últimos anos. O texto também citou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a procuradora-geral da Fazenda Nacional, Anelize Lenzi Ruas de Almeida.

Reação da Oposição

Os parlamentares de direita só perceberam a aprovação da moção ao final da sessão, quando Zeca agradeceu aos colegas. Geralmente, moções desse tipo geram debates acalorados, mas nesta ocasião, o clima permaneceu tranquilo.

Veto a Projetos de Lei

Veto ao Transporte Público

A Câmara Municipal decidiu manter o veto total a um projeto de lei que proibia a adoção de horários reduzidos no transporte público durante as férias escolares. A Prefeitura alegou que a proposta criava obrigações não previstas no contrato de concessão do transporte coletivo.

Críticas à Prefeitura

A vereadora Ana Portela, autora da proposta, criticou a atitude da Prefeitura, argumentando que a administração deveria cobrar melhorias do Consórcio Guaicurus em vez de penalizar a população, que enfrenta altos custos e um serviço de baixa qualidade.

Veto Parcial Mantido

Outro veto mantido refere-se a um projeto de lei que criaria a Política Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Adultização e Sexualização Infantil, também de autoria de Portela. A Prefeitura argumentou que a proposta interferiria na administração municipal e geraria despesas contínuas.

Projeto de Lei sobre Violência contra Profissionais de Saúde

Nova Proposta na Assembleia

Na Assembleia Legislativa, tramita um Projeto de Lei da deputada Lia Nogueira (PSDB), que prevê a aplicação de multas para atos de violência, agressão, desrespeito ou desacato contra profissionais da saúde pública em Mato Grosso do Sul. A proposta surge em resposta ao aumento de casos de agressões contra esses trabalhadores, que já enfrentam dificuldades em seu cotidiano.

Essas iniciativas, tanto no âmbito da segurança pública quanto em questões de saúde e transporte, refletem desafios e debates que movimentam as esferas políticas locais.