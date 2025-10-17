Elizabeth participa de evento do Ministério das Comunicações

O 10º Congresso Paranaense de Cidades Digitais e Inteligentes acontecerá nos dias 23 e 24 de outubro, no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais. O evento, promovido pela Rede Cidade Digital em parceria com a Prefeitura local, reunirá representantes de mais de 100 prefeituras para discutir políticas relacionadas à inclusão digital e à conectividade nos municípios do estado.

Durante o Congresso, o Ministério das Comunicações apresentará diversas iniciativas destinadas a aumentar o acesso à internet e reduzir desigualdades no serviço. Entre os programas destacados, está o Wi-Fi Brasil, que oferece internet banda larga via satélite em áreas remotas, beneficiando escolas, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e centros comunitários.

O coordenador-geral de Estudos e Conectividade, Thyago Braun, mencionou também o andamento de projetos relacionados à implementação da tecnologia 5G, que visa conectar cidades e rodovias, além de modernizar espaços públicos. Outro programa importante é o Computadores para Inclusão, que busca reutilizar equipamentos de informática para estabelecer Pontos de Inclusão Digital em comunidades com pouco acesso à tecnologia.

Braun enfatizou a importância de políticas eficazes para garantir que todos os municípios, especialmente os menores, possam se beneficiar da digitalização dos serviços públicos. Em busca de soluções inovadoras, o Congresso também irá apresentar um projeto piloto de Luminárias Inteligentes, que combina iluminação pública com conectividade 5G e monitoramento em uma única estrutura.

Entre os participantes estão prefeitos, gestores, vereadores e especialistas em tecnologia, que discutirão formas de melhorar a gestão pública, aumentar a arrecadação e garantir acessibilidade. Algumas das presenças confirmadas incluem a prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, e o diretor de Inovação da Secretaria de Inovação e Inteligência Artificial do Estado do Paraná, Thiago Rodrigo da Silva.

As inscrições para servidores públicos, vereadores, representantes de universidades e membros de entidades são gratuitas e podem ser feitas online. O evento contará com painéis temáticos, palestras, apresentações de casos de sucesso e uma mostra de soluções tecnológicas desenvolvidas por empresas do setor.

Além disso, o Congresso é uma oportunidade para reconhecer Prefeitos e Projetos Inovadores de 2025, destacando aqueles que utilizaram a tecnologia de forma estratégica para melhorar os serviços públicos e estimular o desenvolvimento local.

Serviço: