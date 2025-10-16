Obras de pavimentação mudam trânsito em Curitiba

Curitiba – Obras de Pavimentação Alteram Trânsito na Cidade

Desde a manhã desta quinta-feira, 16 de outubro, Curitiba está passando por obras de pavimentação que afetam o trânsito em diferentes regiões. No bairro Mercês, o cruzamento das ruas Presidente Taunay e Júlia Wanderley está com uma das faixas bloqueadas. A previsão é que essa intervenção continue por cerca de 45 dias, mas a duração pode variar dependendo das condições climáticas.

A prefeitura alerta que, durante esse período, o trânsito na área ficará mais lento. Por isso, recomenda-se que os motoristas busquem rotas alternativas ou se programem com antecedência para evitar atrasos.

Novas Intervenções Começam na Segunda-feira

Além das obras já em andamento, outro ponto de bloqueio começará na próxima segunda-feira, 20 de outubro. Isso ocorrerá na Alameda Presidente Taunay, no cruzamento com a Rua Marcelino Champagnat. Nessa área, também será feito o trabalho de substituição do asfalto por concreto, que é mais resistente e duradouro. Assim como as outras obras, a pavimentação será realizada em etapas para minimizar os impactos no trânsito local.

Para evitar o fechamento total das vias, as obras são executadas de forma a permitir o tráfego em uma das faixas. Primeiro, uma faixa da pista é concretada e, após a finalização, o tráfego é liberado sobre essa parte, enquanto os trabalhos avançam para o outro lado.

Todos os locais onde há intervenções estão sinalizados adequadamente para garantir a segurança de motoristas e pedestres. A Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) lidera essas ações, enfatizando a importância da melhoria na infraestrutura urbana.

Com as obras, a cidade visa não apenas a melhora das ruas, mas também a qualidade da mobilidade urbana para todos os cidadãos.