Obras de pavimentação mudam trânsito em Curitiba

Obras de pavimentação alteram trânsito em Curitiba. Na imagem, vemos uma escavadeira em um dos trechos que está em obras.
Intervenções estão sendo divididas em etapas, fazendo com que as ruas fiquem em meia pista (Foto: Hully Paiva/SECOM)

Curitiba – Obras de Pavimentação Alteram Trânsito na Cidade

Desde a manhã desta quinta-feira, 16 de outubro, Curitiba está passando por obras de pavimentação que afetam o trânsito em diferentes regiões. No bairro Mercês, o cruzamento das ruas Presidente Taunay e Júlia Wanderley está com uma das faixas bloqueadas. A previsão é que essa intervenção continue por cerca de 45 dias, mas a duração pode variar dependendo das condições climáticas.

A prefeitura alerta que, durante esse período, o trânsito na área ficará mais lento. Por isso, recomenda-se que os motoristas busquem rotas alternativas ou se programem com antecedência para evitar atrasos.

Novas Intervenções Começam na Segunda-feira

Além das obras já em andamento, outro ponto de bloqueio começará na próxima segunda-feira, 20 de outubro. Isso ocorrerá na Alameda Presidente Taunay, no cruzamento com a Rua Marcelino Champagnat. Nessa área, também será feito o trabalho de substituição do asfalto por concreto, que é mais resistente e duradouro. Assim como as outras obras, a pavimentação será realizada em etapas para minimizar os impactos no trânsito local.

Para evitar o fechamento total das vias, as obras são executadas de forma a permitir o tráfego em uma das faixas. Primeiro, uma faixa da pista é concretada e, após a finalização, o tráfego é liberado sobre essa parte, enquanto os trabalhos avançam para o outro lado.

Todos os locais onde há intervenções estão sinalizados adequadamente para garantir a segurança de motoristas e pedestres. A Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) lidera essas ações, enfatizando a importância da melhoria na infraestrutura urbana.

Com as obras, a cidade visa não apenas a melhora das ruas, mas também a qualidade da mobilidade urbana para todos os cidadãos.

