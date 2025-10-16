Notícias

Taís Araujo interpreta delegada em “Reencarne”, novo terror do Globoplay

Autor Rodrigo Campos
Foto: Reprodução/GloboPlay
“Reencarne”: Nova Série de Terror Estreia em outubro no Globoplay

A nova série de terror “Reencarne” chega ao Globoplay no dia 23 de outubro. Com um total de nove episódios, a trama explora temas como vida, morte, fé e razão, criando uma narrativa envolvente e sombria ambientada no cerrado goiano. O enredo apresenta uma intersecção entre o sobrenatural e questões como culpa e obsessão.

A história começa com uma pergunta provocativa: até onde você iria para salvar a vida de alguém que ama? O médico cirurgião Feliciano, interpretado por Enrique Diaz, se vê mergulhado nessa questão ao tentar salvar sua esposa, Cássia, vivida por Simone Spoladore. O médico ignora limites éticos e morais em sua luta para mantê-la viva. Enquanto isso, uma série de assassinatos misteriosos em uma pequena cidade de Goiás abala a comunidade.

A investigação dos crimes é liderada pela delegada Bárbara Lopes, interpretada por Taís Araujo. Ela é uma mulher cética e racional que, à medida que se aprofunda nos casos, começa a vivenciar experiências inexplicáveis. O conflito entre a ciência e a fé se torna um tema central na série, que alterna entre momentos de terror psicológico e elementos gráficos de horror.

Retorno do Passado

A narrativa também traz um passado que retorna para assombrar os personagens. Duas décadas atrás, os policiais Caio e Túlio, interpretados por Pedro Caetano e Welket Bungué, respectivamente, lutavam contra uma série de assassinatos. Caio é baleado durante uma operação e morre, enquanto Túlio é injustamente acusado e cumpre pena na prisão. Ao ser libertado, ele se vê perdido e afetado pela tragédia.

A vida de Túlio muda quando Sandra, interpretada por Julia Dalavia, surge afirmando ser a reencarnação de Caio. Essa revelação traz à tona antigas feridas e conecta o destino dos personagens a Feliciano, cujos planos sombrios revelam a complexidade do tema da morte e do que vem a seguir.

Bastidores e Processo Criativo

“Reencarne” é resultado da colaboração entre cinco roteiristas: Juan Jullian, Elísio Lopes Jr., Amanda Jordão, Igor Verde e Flávia Lacerda. Juntos, eles misturaram suas diferentes experiências e referências para criar uma história rica e multifacetada.

De acordo com Igor Verde, que também co-dirige a série junto a Noa Bressane, o roteiro fala da morte como uma questão de identidade. O desejo de explorar o conceito de reencarnação foi um dos motivadores da criação.

Juan Jullian e Elísio Lopes Jr. ressaltam a influência de clássicos do terror na trama, enquanto Amanda Jordão destaca a importância do trabalho colaborativo, onde todos os roteiristas são responsáveis igualmente pelo resultado final.

Elenco e Reconhecimento Internacional

A série conta com um elenco talentoso, incluindo Taís Araujo, Julia Dalavia, Enrique Diaz, Welket Bungué e Isabél Zuaa. “Reencarne” teve sua estreia mundial na edição de 2025 do Festival de Berlim, no Berlinale Series Market, ressaltando o Globoplay como uma plataforma de produção de conteúdo original reconhecida internacionalmente.

Produzida pelos Estúdios Globo, a série tem direção artística de Bruno Safadi e execução de Lucas Zardo, sob a supervisão de José Luiz Villamarim na direção de gênero. “Reencarne” promete trazer uma nova abordagem ao gênero do terror na televisão brasileira.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

