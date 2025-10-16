Taís Araujo interpreta delegada em “Reencarne”, novo terror do Globoplay

“Reencarne”: Nova Série de Terror Estreia em outubro no Globoplay

A nova série de terror “Reencarne” chega ao Globoplay no dia 23 de outubro. Com um total de nove episódios, a trama explora temas como vida, morte, fé e razão, criando uma narrativa envolvente e sombria ambientada no cerrado goiano. O enredo apresenta uma intersecção entre o sobrenatural e questões como culpa e obsessão.

A história começa com uma pergunta provocativa: até onde você iria para salvar a vida de alguém que ama? O médico cirurgião Feliciano, interpretado por Enrique Diaz, se vê mergulhado nessa questão ao tentar salvar sua esposa, Cássia, vivida por Simone Spoladore. O médico ignora limites éticos e morais em sua luta para mantê-la viva. Enquanto isso, uma série de assassinatos misteriosos em uma pequena cidade de Goiás abala a comunidade.

A investigação dos crimes é liderada pela delegada Bárbara Lopes, interpretada por Taís Araujo. Ela é uma mulher cética e racional que, à medida que se aprofunda nos casos, começa a vivenciar experiências inexplicáveis. O conflito entre a ciência e a fé se torna um tema central na série, que alterna entre momentos de terror psicológico e elementos gráficos de horror.

Retorno do Passado

A narrativa também traz um passado que retorna para assombrar os personagens. Duas décadas atrás, os policiais Caio e Túlio, interpretados por Pedro Caetano e Welket Bungué, respectivamente, lutavam contra uma série de assassinatos. Caio é baleado durante uma operação e morre, enquanto Túlio é injustamente acusado e cumpre pena na prisão. Ao ser libertado, ele se vê perdido e afetado pela tragédia.

A vida de Túlio muda quando Sandra, interpretada por Julia Dalavia, surge afirmando ser a reencarnação de Caio. Essa revelação traz à tona antigas feridas e conecta o destino dos personagens a Feliciano, cujos planos sombrios revelam a complexidade do tema da morte e do que vem a seguir.

Bastidores e Processo Criativo

“Reencarne” é resultado da colaboração entre cinco roteiristas: Juan Jullian, Elísio Lopes Jr., Amanda Jordão, Igor Verde e Flávia Lacerda. Juntos, eles misturaram suas diferentes experiências e referências para criar uma história rica e multifacetada.

De acordo com Igor Verde, que também co-dirige a série junto a Noa Bressane, o roteiro fala da morte como uma questão de identidade. O desejo de explorar o conceito de reencarnação foi um dos motivadores da criação.

Juan Jullian e Elísio Lopes Jr. ressaltam a influência de clássicos do terror na trama, enquanto Amanda Jordão destaca a importância do trabalho colaborativo, onde todos os roteiristas são responsáveis igualmente pelo resultado final.

Elenco e Reconhecimento Internacional

A série conta com um elenco talentoso, incluindo Taís Araujo, Julia Dalavia, Enrique Diaz, Welket Bungué e Isabél Zuaa. “Reencarne” teve sua estreia mundial na edição de 2025 do Festival de Berlim, no Berlinale Series Market, ressaltando o Globoplay como uma plataforma de produção de conteúdo original reconhecida internacionalmente.

Produzida pelos Estúdios Globo, a série tem direção artística de Bruno Safadi e execução de Lucas Zardo, sob a supervisão de José Luiz Villamarim na direção de gênero. “Reencarne” promete trazer uma nova abordagem ao gênero do terror na televisão brasileira.