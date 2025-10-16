Pantanal vôlei participará da Superliga B 2025/2026; confira rivais

O Pantanal Vôlei, de Mato Grosso do Sul, confirmou sua participação na Superliga B 2025/2026, apesar de enfrentar dificuldades financeiras e ainda não ter patrocínios garantidos. O time quase desistiu da competição, mas decidiu seguir em frente para não perder a vaga conquistada na Superliga C.

A equipe competirá contra 14 times, incluindo o Apan Rollon e o Elase, com a estreia marcada para 29 de novembro, em Blumenau, Santa Catarina, contra o Apan Rollon às 18h30 (horário de Mato Grosso do Sul). O primeiro jogo em casa ocorrerá no dia 15 de dezembro, às 18h, novamente contra o Elase, que já enfrentou o Pantanal Vôlei na fase anterior da competição.

A Superliga B terá quatro fases, onde todos os clubes se enfrentarão. Os quatro melhores avançam para as quartas de final, que acontecerão em fevereiro de 2026. A grande final da competição está prevista para 21 de março de 2026. Os times que chegarem à final garantem o acesso à Superliga principal, enquanto os quatro últimos na fase de grupos serão rebaixados para a Superliga C.

A decisão de participar do torneio foi tomada após o Pantanal Vôlei ter se destacado até as semifinais da Superliga C, onde conseguiu três vitórias e conquistou oito pontos. Além disso, a equipe foi campeã da etapa Centro-Oeste, realizada em Campo Grande.

Em uma nota oficial, o clube expressou sua determinação em representar bem o estado e incentivar novos atletas. O time ressaltou a importância do apoio da torcida e a busca por novos patrocinadores. A mensagem destaca a vontade de manter o projeto vivo, contribuindo para o desenvolvimento do vôlei na região e dando a chance a novos talentos.