“Caçador de Marajás” chega ao Globoplay e revisita era Collor

A partir de quinta-feira, 16 de outubro, o serviço de streaming Globoplay lança a série documental “Caçador de Marajás”. A produção explora a vida e a carreira política de Fernando Collor, desde seu surgimento na cena política até sua renúncia em 1992. Com um total de sete episódios, a série é fruto da colaboração entre as produtoras Boutique Filmes e Waking Up Films e traz depoimentos de ex-presidentes, jornalistas, amigos, familiares e colaboradores próximos a Collor, oferecendo uma visão abrangente sobre um dos períodos mais tumultuados da política brasileira.

A narrativa se concentra nos anos em que Collor era governador de Alagoas e sua ascensão à presidência, conhecida pelo seu slogan “Caçador de Marajás”. Além disso, a série contextualiza sua vida familiar e as experiências que moldaram sua figura pública, incluindo detalhes de sua infância e juventude, assim como seu ingresso na política.

O diretor e roteirista Charly Braun acredita que a história de Collor é tão fascinante que, em certos aspectos, supera a ficção. Ele destaca que a trajetória de Collor é marcada por eventos únicos e personagens interessantes, tornando-a digna de uma série documental. Braun menciona que a narrativa é impulsionada pela rápida ascensão e queda de Collor, que teve seu ponto crítico em uma briga familiar, envolvendo seu irmão mais novo. Ele começou a desenvolver este projeto há dez anos.

Marcelo Campanér, da Waking Up Films, menciona o esforço da equipe de reportagem em explorar diferentes vozes e histórias ao longo do Brasil, realizando uma extensa pesquisa e entrevistas que enriquecem o conteúdo da série.

Por sua vez, Gustavo Mello, da Boutique Filmes, ressalta a importância de uma curadoria cuidadosa de imagens e documentos. A série utiliza um acervo rico e valioso da Globo, além de outros registros significativos que abrangem sete décadas, desde a infância de Collor nos anos 1950 até os dias atuais. Isso permite não apenas um mergulho na carreira do ex-presidente, mas também uma reflexão sobre as transformações que o Brasil passou nesse período, mostrando como passado e presente estão interligados.