Fase da lua de hoje (18/10): confira o calendário lunar

Fase da Lua Minguante: Informações e Influências

Neste sábado, 18 de outubro, a lua está na fase minguante, com apenas 11% de visibilidade. Essa fase vai até o dia 20 de outubro, quando começará a nova fase da lua. A fase minguante é marcada pela diminuição da luz refletida do sol, o que a torna interessante tanto para observadores quanto para práticas agrícolas.

Como Observar a Lua Minguante

Para apreciar a lua minguante, o ideal é esperar pela madrugada ou pelo início da manhã. Durante esses períodos, a lua se apresenta com uma forma que lembra a letra “C”. Um ponto atrativo para a observação é a linha que divide a parte iluminada da sombria, onde as crateras da lua se tornam mais visíveis. Para uma melhor visualização, escolha um local com pouca iluminação artificial.

Influência na Agricultura

A fase minguante é considerada pela agricultura como o período ideal para realizar plantações que se desenvolvem no subsolo, como batatas, cenouras e rabanetes. Isso ocorre porque muitas crenças populares afirmam que a seiva das plantas se concentra nas raízes durante essa fase, ajudando no fortalecimento e no crescimento das culturas.

Efeitos no Comportamento Humano

Em termos de comportamento, a lua minguante é associada a um estado mais introspectivo. Muitas pessoas tendem a se sentir mais reflexivas e a necessidade de descansar é comum. Esse é um tempo propício para concluir tarefas pendentes e finalizar ciclos, tanto pessoais quanto profissionais.

Signo da Lua e Sugestões para o Dia

Hoje, a lua está em Virgem, o que indica um foco em organização e utilidade. Para aproveitar ao máximo essa energia, considere as seguintes ações:

Organize seu espaço: Dedique tempo para arrumar sua mesa, quarto ou arquivos.

Seja prestativo: Ofereça ajuda a um amigo ou colega que precise.

Ofereça ajuda a um amigo ou colega que precise. Planeje seu dia: Faça uma lista de tarefas que você precisa realizar.

Cuide de sua saúde: Preste atenção na alimentação e no bem-estar.

Fases da Lua em Outubro

As fases lunares deste mês são as seguintes:

Lua cheia: 7 de outubro

Lua minguante: 13 de outubro

13 de outubro Lua nova: 21 de outubro

Lua crescente: 29 de setembro e 29 de outubro

Entendendo as Fases da Lua

Cada fase lunar tem características próprias.

Lua Crescente: A lua começa a ser visível e seu brilho aumenta conforme se afasta do sol, trazendo marés baixas.

Lua Cheia: Neste período, a lua reflete toda a luz do sol, sendo a fase mais brilhante e provocando marés altas.

Neste período, a lua reflete toda a luz do sol, sendo a fase mais brilhante e provocando marés altas. Lua Nova: Durante a lua nova, a lua é praticamente invisível à noite, mas pode ser avistada durante o dia. As marés são influenciadas pela força gravitacional.

O ciclo lunar completo tem uma duração média de 29 dias, com cada fase durando cerca de uma semana.

Essas informações podem ajudar os interessados na observação do céu e nas influências lunares em suas atividades diárias.