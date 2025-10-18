Fase da lua de hoje (18/10): confira o calendário lunar

Fase da Lua Minguante: Informações e Influências
Neste sábado, 18 de outubro, a lua está na fase minguante, com apenas 11% de visibilidade. Essa fase vai até o dia 20 de outubro, quando começará a nova fase da lua. A fase minguante é marcada pela diminuição da luz refletida do sol, o que a torna interessante tanto para observadores quanto para práticas agrícolas.
Como Observar a Lua Minguante
Para apreciar a lua minguante, o ideal é esperar pela madrugada ou pelo início da manhã. Durante esses períodos, a lua se apresenta com uma forma que lembra a letra “C”. Um ponto atrativo para a observação é a linha que divide a parte iluminada da sombria, onde as crateras da lua se tornam mais visíveis. Para uma melhor visualização, escolha um local com pouca iluminação artificial.
Influência na Agricultura
A fase minguante é considerada pela agricultura como o período ideal para realizar plantações que se desenvolvem no subsolo, como batatas, cenouras e rabanetes. Isso ocorre porque muitas crenças populares afirmam que a seiva das plantas se concentra nas raízes durante essa fase, ajudando no fortalecimento e no crescimento das culturas.
Efeitos no Comportamento Humano
Em termos de comportamento, a lua minguante é associada a um estado mais introspectivo. Muitas pessoas tendem a se sentir mais reflexivas e a necessidade de descansar é comum. Esse é um tempo propício para concluir tarefas pendentes e finalizar ciclos, tanto pessoais quanto profissionais.
Signo da Lua e Sugestões para o Dia
Hoje, a lua está em Virgem, o que indica um foco em organização e utilidade. Para aproveitar ao máximo essa energia, considere as seguintes ações:
- Organize seu espaço: Dedique tempo para arrumar sua mesa, quarto ou arquivos.
- Seja prestativo: Ofereça ajuda a um amigo ou colega que precise.
- Planeje seu dia: Faça uma lista de tarefas que você precisa realizar.
- Cuide de sua saúde: Preste atenção na alimentação e no bem-estar.
Fases da Lua em Outubro
As fases lunares deste mês são as seguintes:
- Lua cheia: 7 de outubro
- Lua minguante: 13 de outubro
- Lua nova: 21 de outubro
- Lua crescente: 29 de setembro e 29 de outubro
Entendendo as Fases da Lua
Cada fase lunar tem características próprias.
- Lua Crescente: A lua começa a ser visível e seu brilho aumenta conforme se afasta do sol, trazendo marés baixas.
- Lua Cheia: Neste período, a lua reflete toda a luz do sol, sendo a fase mais brilhante e provocando marés altas.
- Lua Nova: Durante a lua nova, a lua é praticamente invisível à noite, mas pode ser avistada durante o dia. As marés são influenciadas pela força gravitacional.
O ciclo lunar completo tem uma duração média de 29 dias, com cada fase durando cerca de uma semana.
Essas informações podem ajudar os interessados na observação do céu e nas influências lunares em suas atividades diárias.