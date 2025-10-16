Números consolidados de 15/10/2025 são divulgados

Audiência da TV: Números de 15 de Outubro de 2025
Na última quarta-feira, 15 de Outubro de 2025, o programa A.Mar alcançou um pico de 6,5 pontos de audiência, destacando-se na disputa com a transmissão esportiva da Globo. O programa também superou a série O Senhor e a Serva, da Record, conquistando a vice-liderança de audiência para o SBT.
Por outro lado, a grade de programação antecipada da Globo afetou a repercussão da cena emocional da morte de Diná, exibida na reprise do clássico A Viagem. A trama não obteve o impacto esperado pelos telespectadores, refletindo a resistência em horários de transmissão modificados.
Na madrugada, The Noite registrou índices de audiência que ficaram abaixo do esperado, indicando um desafio contínuo para o programa no horário noturno.
Ainda na Band, o programa Melhor da Noite, que marcou a despedida de Otaviano Costa, enfrentou baixa audiência, quase não registrando pontos.
Números Consolidados de Audiência
Abaixo estão os números de audiência das principais emissoras na data mencionada:
Globo:
- Hora Um: 4,9
- Bom Dia SP: 8,4
- Bom Dia Brasil: 8,9
- Encontro com Patrícia Poeta: 7,0
- Mais Você: 7,3
- SPTV: 13,0
- Jornal Nacional: 23,7
- Vale Tudo: 26,8
- Brasileirão: Santos x Corinthians: 21,8
Record:
- Balanço Geral Manhã: 1,3
- Cidade Alerta SP: 5,9
- Jornal da Record: 6,1
- A Fazenda 17: 6,7
SBT:
- SBT Manhã: 3,1
- A.Mar: 5,4
- Programa do Ratinho: 3,4
- The Noite: 1,4
Band:
- Jogo Aberto SP: 2,5
- Brasil Urgente SP: 3,3
- Jornal da Band: 3,2
RedeTV!:
- A Tarde é Sua: 1,1
- Superpop: 0,6
Contexto de Audiência
Em 2025, um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios ligados à televisão na Grande São Paulo. Esses dados são cruciais para as emissoras, uma vez que ajudam a determinar estratégias de programação e a alocar espaços publicitários.
Esses números de audiência refletem a dinâmica da programação televisiva e são uma indicação clara de quais atrações estão ressoando com o público em determinados horários.