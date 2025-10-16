Números consolidados de 15/10/2025 são divulgados

Audiência da TV: Números de 15 de Outubro de 2025

Na última quarta-feira, 15 de Outubro de 2025, o programa A.Mar alcançou um pico de 6,5 pontos de audiência, destacando-se na disputa com a transmissão esportiva da Globo. O programa também superou a série O Senhor e a Serva, da Record, conquistando a vice-liderança de audiência para o SBT.

Por outro lado, a grade de programação antecipada da Globo afetou a repercussão da cena emocional da morte de Diná, exibida na reprise do clássico A Viagem. A trama não obteve o impacto esperado pelos telespectadores, refletindo a resistência em horários de transmissão modificados.

Na madrugada, The Noite registrou índices de audiência que ficaram abaixo do esperado, indicando um desafio contínuo para o programa no horário noturno.

Ainda na Band, o programa Melhor da Noite, que marcou a despedida de Otaviano Costa, enfrentou baixa audiência, quase não registrando pontos.

Números Consolidados de Audiência

Abaixo estão os números de audiência das principais emissoras na data mencionada:

Globo:

Hora Um: 4,9

Bom Dia SP: 8,4

Bom Dia Brasil: 8,9

Encontro com Patrícia Poeta: 7,0

Mais Você: 7,3

SPTV: 13,0

Jornal Nacional: 23,7

Vale Tudo: 26,8

Brasileirão: Santos x Corinthians: 21,8

Record:

Balanço Geral Manhã: 1,3

Cidade Alerta SP: 5,9

Jornal da Record: 6,1

A Fazenda 17: 6,7

SBT:

SBT Manhã: 3,1

A.Mar: 5,4

Programa do Ratinho: 3,4

The Noite: 1,4

Band:

Jogo Aberto SP: 2,5

Brasil Urgente SP: 3,3

Jornal da Band: 3,2

RedeTV!:

A Tarde é Sua: 1,1

Superpop: 0,6

Contexto de Audiência

Em 2025, um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios ligados à televisão na Grande São Paulo. Esses dados são cruciais para as emissoras, uma vez que ajudam a determinar estratégias de programação e a alocar espaços publicitários.

Esses números de audiência refletem a dinâmica da programação televisiva e são uma indicação clara de quais atrações estão ressoando com o público em determinados horários.