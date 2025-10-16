Advogada se salva ao se pendurar em prédio em incêndio em Cascavel

Incêndio em Cascavel Deixa Vítimas em Estado Grave

Na manhã de quarta-feira (15), um incêndio devastador atingiu um prédio de 13 andares no bairro Country, em Cascavel. Uma advogada de 28 anos tentou resgatar sua mãe e um primo de 2 anos, mas sofreu queimaduras em 70% do corpo e segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O incêndio começou em um apartamento, mas a jovem não estava lá no momento. Ao saber do fogo, ela acessou a área externa do prédio pelo 12º andar, utilizando aparelhos de ar-condicionado para chegar até uma janela do 13º andar. Vários moradores, preocupados com a situação, também tentaram ajudar de forma semelhante.

Patrick Simonetto, morador do 13º andar, descreveu o momento em que o incêndio começou: "Ouvi muito barulho, gritos e quando saímos, a fumaça já tomava conta do hall do prédio. Quando abrimos a porta, o fogo já estava alastrado, tentamos apagar com um extintor, mas não conseguimos salvar as pessoas".

O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente e fez o resgate das vítimas. Dentro do apartamento em chamas estavam a mulher de 51 anos e a criança de 4. Durante a operação, dois bombeiros sofreram ferimentos: um teve queimaduras em 11% do corpo e o outro inalou fumaça demais.

O coronel do Corpo de Bombeiros, Davi Daniel Simão, destacou a gravidade da situação, dizendo que a ação dos bombeiros foi indispensável para que as vítimas ainda estivessem vivas.

Além da advogada, outras três vítimas foram socorridas e encaminhadas para hospitais. A mãe da advogada, que estava no apartamento em chamas, teve 90% do corpo queimado e está sedada na UTI de um hospital particular em Cascavel. Já a criança, com 15% do corpo queimado, foi inicialmente levada para a UTI local, mas posteriormente transferida para um hospital especializado em Curitiba.

Este incêndio deixou um saldo total de cinco feridos, incluindo os bombeiros que participaram do resgate. O caso levantou preocupações sobre a segurança em prédios residenciais e a importância de medidas de prevenção de incêndios.

Imagens do Incêndio

Imagens e vídeos do incêndio têm circulado nas redes sociais, mostrando a gravidade da situação e a ação dos bombeiros. O incidente continua a ser explorado pelas autoridades para entender melhor as causas do incêndio e as condições de segurança do prédio.

As informações sobre o estado de saúde das vítimas e os desdobramentos do caso seguem em acompanhamento pelas autoridades competentes.