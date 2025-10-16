Notícias

Advogada se salva ao se pendurar em prédio em incêndio em Cascavel

Montagem com fotos do prédio em chamas em Cascavel
Advogada pendurada em prédio de 13 andares durante incêndio em Cascavel (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Incêndio em Cascavel Deixa Vítimas em Estado Grave

Na manhã de quarta-feira (15), um incêndio devastador atingiu um prédio de 13 andares no bairro Country, em Cascavel. Uma advogada de 28 anos tentou resgatar sua mãe e um primo de 2 anos, mas sofreu queimaduras em 70% do corpo e segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O incêndio começou em um apartamento, mas a jovem não estava lá no momento. Ao saber do fogo, ela acessou a área externa do prédio pelo 12º andar, utilizando aparelhos de ar-condicionado para chegar até uma janela do 13º andar. Vários moradores, preocupados com a situação, também tentaram ajudar de forma semelhante.

Patrick Simonetto, morador do 13º andar, descreveu o momento em que o incêndio começou: "Ouvi muito barulho, gritos e quando saímos, a fumaça já tomava conta do hall do prédio. Quando abrimos a porta, o fogo já estava alastrado, tentamos apagar com um extintor, mas não conseguimos salvar as pessoas".

O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente e fez o resgate das vítimas. Dentro do apartamento em chamas estavam a mulher de 51 anos e a criança de 4. Durante a operação, dois bombeiros sofreram ferimentos: um teve queimaduras em 11% do corpo e o outro inalou fumaça demais.

O coronel do Corpo de Bombeiros, Davi Daniel Simão, destacou a gravidade da situação, dizendo que a ação dos bombeiros foi indispensável para que as vítimas ainda estivessem vivas.

Além da advogada, outras três vítimas foram socorridas e encaminhadas para hospitais. A mãe da advogada, que estava no apartamento em chamas, teve 90% do corpo queimado e está sedada na UTI de um hospital particular em Cascavel. Já a criança, com 15% do corpo queimado, foi inicialmente levada para a UTI local, mas posteriormente transferida para um hospital especializado em Curitiba.

Este incêndio deixou um saldo total de cinco feridos, incluindo os bombeiros que participaram do resgate. O caso levantou preocupações sobre a segurança em prédios residenciais e a importância de medidas de prevenção de incêndios.

Imagens do Incêndio

Imagens e vídeos do incêndio têm circulado nas redes sociais, mostrando a gravidade da situação e a ação dos bombeiros. O incidente continua a ser explorado pelas autoridades para entender melhor as causas do incêndio e as condições de segurança do prédio.

As informações sobre o estado de saúde das vítimas e os desdobramentos do caso seguem em acompanhamento pelas autoridades competentes.

