Felca cria quadro no “Fantástico” sobre saúde emocional e redes sociais

Felca, um influenciador digital conhecido, está prestes a estrear um novo quadro na programação do “Fantástico”, da TV Globo, que terá como foco questões relevantes do mundo digital, como autoestima, bullying, relacionamentos e os efeitos emocionais das redes sociais. A notícia foi anunciada durante o evento Upfront Globo 2026, realizado no auditório do Ibirapuera, em São Paulo.

Utilizando o humor como uma ferramenta de reflexão, Felca busca transformar seu impacto nas redes sociais em uma ação de conscientização e acolhimento. O objetivo é criar uma conexão entre entretenimento e responsabilidade social, especialmente voltada para jovens e pais que lidam com os desafios do uso excessivo da internet.

### Um novo olhar sobre o mundo digital

Com estreia programada para 2026, o quadro será composto por seis episódios que irão investigar como a interação intensa nas redes sociais pode influenciar a saúde mental de crianças e adolescentes. O formato incluirá depoimentos autênticos, histórias inspiradoras e análises de especialistas, promovendo uma visão humanizada sobre o comportamento online.

Cada episódio será projetado para ir além do entretenimento, estimulando reflexões significativas sobre o impacto das plataformas digitais na autoestima e nas relações interpessoais.

A TV Globo espera que o programa amplie o diálogo sobre um uso consciente das redes sociais, incentivando as famílias a conversarem sobre hábitos digitais e a estabelecerem limites saudáveis. O programa contará com a participação de pais, educadores e psicólogos, que compartilharão estratégias para equilibrar o tempo de tela e manter o bem-estar emocional.

### Felca e a credibilidade construída nas redes

A escolha de Felca para liderar este projeto reflete sua capacidade de abordar de maneira empática e responsável temas delicados. Nos últimos meses, ele ganhou destaque ao se manifestar contra a sexualização precoce de crianças em conteúdos digitais, o que aumentou sua credibilidade em questões sociais.

Agora, com a exposição que a TV aberta proporciona, Felca pretende expandir a discussão sobre saúde emocional e mostrar que o entretenimento pode ser um meio eficaz de promover empatia e reflexão sobre a vida digital.