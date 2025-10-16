Vereadores de PG aprovam utilidade da Associação Vila Velha

A Câmara Municipal de Ponta Grossa aprovou, durante a sessão ordinária do dia 15 de outubro, o Projeto de Lei nº 312/2025, que declara a Associação Vila Velha de Futsal (AVVF) como de utilidade pública municipal. O projeto foi apresentado pelo vereador Julio Kuller, do MDB, e tem como objetivo reconhecer a importância da associação, facilitando seu acesso a parcerias e políticas públicas que podem ampliar suas atividades.

A AVVF é ativa na formação de atletas tanto locais quanto de outras regiões, além de manter um time de futsal. Esse time participa de competições em níveis regional, estadual e nacional, o que ajuda a promover o esporte na cidade.

Criada em 11 de novembro de 2022, a AVVF se propõe a contribuir com o desenvolvimento esportivo da comunidade. O projeto de lei destaca que as atividades da associação estão alinhadas aos interesses públicos, promovendo benefícios nas áreas educacional, competitiva e social.

Com a aprovação do projeto, a associação espera fortalecer suas ações e expandir sua influência na prática do futsal, contribuindo ainda mais para a juventude e para o bem-estar da comunidade.