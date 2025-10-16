Campo Grande disponibiliza 1.531 oportunidades de emprego hoje

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), anunciou a abertura de 1.531 vagas de emprego nesta quinta-feira, dia 16. As oportunidades estão disponíveis para diferentes níveis de escolaridade e são destinadas a atender a demanda de trabalho na cidade, facilitando o acesso dos candidatos às novas posições.

Entre as vagas oferecidas, 1.031 não exigem experiência prévia, permitindo que pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho também possam se candidatar. As funções disponíveis incluem atendente de lanchonete, operador de caixa, açougueiro, auxiliar de limpeza, ajudante de cozinha e motorista de caminhão. Além disso, há opções temporárias, como ajudante de churrasqueiro.

A inclusão é uma prioridade, com 102 vagas reservadas para pessoas com deficiência (PcDs) em cargos como auxiliar de limpeza, atendente de lojas e supervisor de logística. As vagas temporárias incluem duas posições específicas, que também podem ser preenchidas rapidamente.

Os interessados devem manter o cadastro atualizado na Carteira de Trabalho Digital e comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória. O atendimento ocorre das 7h às 17h.

É recomendável que os candidatos utilizem o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital para verificar regularmente as oportunidades disponíveis. Manter o cadastro ativo garante acesso ágil a informações sobre vagas, contratos de trabalho e questões relacionadas ao Seguro-Desemprego.

Para dúvidas ou mais informações, os candidatos podem procurar os postos de atendimento do Ministério do Trabalho. A Funsat se mantém disponível para ajudar aqueles que buscam uma nova oportunidade no mercado de trabalho.