Casal atrasa aluguel e provoca morte de proprietária em incêndio

Um casal, um homem de 44 anos e uma mulher de 45, foi detido na terça-feira, 14 de março, em Manaus, no Amazonas, após ser identificado como suspeito de homicídios em Rondônia.

Os crimes ocorreram em agosto de 2024, quando o casal assassinou uma mulher de 51 anos, proprietária da casa em que moravam. Eles convidaram a vítima para uma confraternização e, durante a visita, houve uma discussão relacionada ao atraso no pagamento do aluguel, que já estava em dois meses. De acordo com o delegado da Polícia Civil do Amazonas, Ivo Martins, após a discussão, o casal decidiu matar a mulher, queimou o corpo, esquartejou os restos mortais e jogou as partes em outro local. Além disso, a casa da vítima foi completamente incendiada.

A investigação revelou que o casal também é suspeito de um crime anterior, envolvendo a morte de um vizinho de 36 anos, em 16 de novembro de 2023. O corpo do homem foi encontrado nas margens do rio Madeira, e a polícia acredita que a motivação desse crime esteja ligada ao tráfico de drogas.

Após serem investigados em Rondônia, o casal se deslocou para Manaus, onde foram localizados na entrada de uma Unidade Básica de Saúde na zona norte da cidade. Durante a abordagem policial, apresentaram documentos falsos, o que facilitou a sua prisão em flagrante.

Durante o depoimento, o homem alegou estar buscando tratamento médico para uma lesão na perna, mas essa versão foi considerada inconsistente pela polícia.

A mulher, além dos crimes relacionados ao homicídio, também possui um mandado de prisão por lesão corporal contra um ex-companheiro em Rondônia. Ambos enfrentarão acusação de homicídio qualificado, roubo e uso de documento falso.