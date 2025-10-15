A Fazenda 17 melhora audiência da Record no horário nobre

A nova temporada de “A Fazenda”, agora na sua 17ª edição, tem se mostrado um verdadeiro sucesso para a Record desde sua estreia. Apresentado por Adriane Galisteu, o reality show superou as expectativas da emissora em termos de audiência e interação nas redes sociais.

Nos primeiros dados de audiência, o programa conseguiu uma média de 6,1 pontos na Grande São Paulo, o melhor resultado para a emissora nesse horário desde 2023. Para se ter uma ideia, em uma edição anterior, o programa registrou 5,9 pontos em 30 episódios. Essa performance representa um aumento significativo de 91% em comparação ao mês anterior, quando a Record teve apenas 3,1 pontos na faixa noturna.

Com esse desempenho, a Record alcançou a vice-liderança no horário, ultrapassando o SBT, que atualmente marca em média 4 pontos nesse mesmo espaço de tempo. Além disso, o programa chegou a ser o mais assistido por 55 minutos consecutivos em São Paulo, um feito que não havia sido visto na edição anterior.

Em termos nacionais, o programa já foi visto por cerca de 50 milhões de espectadores nas 15 principais regiões metropolitanas do Brasil, alcançando uma média de 6 pontos abrangendo o país todo. Cidades como Goiânia, Vitória, Belo Horizonte, Recife e o Distrito Federal se destacam, com picos de liderança chegando a quase uma hora.

Nas redes sociais, o sucesso continua. Dados da emissora indicam que o programa gerou mais de 3,17 milhões de menções nas principais plataformas digitais, o que representa um aumento de 89% em relação à edição passada. Essa interação significativa reflete o impacto cultural do reality e sua capacidade de manter o público interessado além da exibição na televisão.

“A Fazenda 17” é produzida pela Teleimage, sob a direção-geral de Fernando Viudez e supervisão de Rodrigo Carelli. O programa vai ao ar diariamente às 22h30 e, se não houver alterações na programação, a grande final está agendada para 18 de dezembro.