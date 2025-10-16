Evandro Santo, Stephanie Viegas e ex-BBBs no “Acerte ou Caia”

Neste domingo, 19 de outubro, a Record TV apresentará mais uma edição do programa Acerte ou Caia!, comandado por Tom Cavalcante. A atração começará às 16h e promete proporcionar momentos de diversão e adrenalina aos telespectadores.

Neste episódio, 11 celebridades vão competir por um prêmio de até R$ 300 mil, enfrentando desafios que incluem quedas engraçadas e perguntas surpreendentes. Entre os participantes, está a jornalista Rachel Sheherazade, conhecida por seu trabalho na televisão e sua participação no reality show A Fazenda. Ela traz na bagagem sua recente experiência como apresentadora do programa Acumuladores.

A lista de competidores conta também com a atriz e cantora Mayana Neiva, a repórter Mônica Apor e o humorista Evandro Santo, reconhecido pelo seu jeito engraçado e por sua presença em diferentes realities. Eles estarão prontos para usar não apenas o carisma, mas também a agilidade mental necessária para ganhar a disputa.

Outros participantes incluem Éverton Neguinho, ex-integrante do Power Couple, a influenciadora Stephanie Viegas, que já foi vista em Ilha Record, e Natália Deodato, conhecida pelo programa A Grande Conquista. Esses competidores estão dispostos a mostrar suas habilidades e surpreender o público.

Complementando o elenco, estão os ex-participantes do Big Brother Brasil: Matteus Amaral, Viegas e os gêmeos Antonio e Rafael Rafaski. Com esses competidores, o palco do programa promete se tornar um verdadeiro campo de batalha, repleto de emoção e entretenimento.

O Acerte ou Caia! é produzido pela Boxfish, sob a direção de David Feldon e direção artística de Cesar Barreto. O programa tem se consolidado como uma opção popular nas tardes de domingo da emissora. Para aqueles que não puderem assistir ao vivo, todas as edições estarão disponíveis na plataforma de streaming Record Plus, permitindo que o público acompanhe as emoções sempre que desejar.