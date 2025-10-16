Küller em Colombo: reunião com Felipe Francischini

O vereador Julio Küller, presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, esteve em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã desta quinta-feira, 16 de outubro. Durante a visita, ele se reuniu com o deputado federal Felipe Francischini.

O encontro aconteceu na sede da Guarda Municipal de Colombo, onde Küller conheceu o centro de monitoramento da cidade. Este centro é equipado com mais de mil câmeras de segurança, que estão instaladas em locais estratégicos, como escolas e unidades de saúde. As câmeras possuem tecnologia avançada, incluindo reconhecimento facial, leitura de placas de veículos e a capacidade de emitir alertas sobre automóveis que foram investigados, roubados ou furtados.

Francischini expressou sua satisfação pelo encontro e ressaltou a importância de compartilhar as experiências adquiridas na região metropolitana. Ele enfatizou a necessidade de aplicar essas práticas em Ponta Grossa para aprimorar a segurança da cidade. “Precisamos trazer as experiências positivas da região para melhorar a segurança em nossa cidade”, afirmou.

Julio Küller também destacou a relevância do investimento em segurança pública. Segundo ele, a tecnologia é um aliado fundamental na redução da criminalidade. “Investir em tecnologia garante mais tranquilidade e qualidade de vida à população”, assegurou.

O encontro ainda contou com a presença do secretário municipal de governo de Colombo, Alcione Giaretton, e do vereador de Colombo, João Agrolombo.

Além dos temas relacionados à segurança, essa visita reforçou a importância da colaboração entre os municípios para enfrentamento de desafios comuns, promovendo a troca de ideias e a implementação de boas práticas que podem beneficiar a população.