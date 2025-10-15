Renata Vanzetto gera debate após fala em evento da Globo

Durante o evento conhecido como Upfront Globo 2026, que tem como foco o mercado publicitário, a chef Renata Vanzetto, jurada do reality show “Chef de Alto Nível”, fez uma comparação polêmica entre a audiência de seu programa e a do concorrente “MasterChef Brasil”, exibido pela Band.

Em sua apresentação, transmitida ao vivo, Vanzetto comentou sobre o desempenho de seu show, afirmando: “Para vocês terem noção da proporção: um episódio nosso deu mais audiência do que todas as temporadas do MasterChef juntas.” Essa declaração gerou um grande burburinho nas redes sociais, dividindo opiniões entre os internautas.

A comparação não passou despercebida por ex-participantes do “MasterChef”. Cesar Yukio, vencedor do “MasterChef Confeitaria 1”, respondeu à provocação dizendo: “Ninguém chuta cachorro morto, se fossem tão bons nem citariam a concorrência.” Leonela Borges, que participou do “MasterChef 12”, também se manifestou, ironizando a afirmação de Vanzetto: “Por isso a gente ouve em todo canto falar sobre esse sucesso absoluto que foi.” O confeiteiro Leo Salles, da segunda edição do programa de confeitaria, destacou que “audiência não significa credibilidade”.

### Desempenho do Programa

“Chef de Alto Nível”, que estreou com Ana Maria Braga na apresentação, obteve uma média de 14,5 pontos no Ibope durante sua primeira temporada, exibido às 22h30, logo após a novela das nove. Esse desempenho superou outros programas, como “Estrela da Casa”, que registrou 11,6 pontos em 2024, mas ficou abaixo de formatos consolidados como “No Limite” (15,1 pontos) e “The Voice Brasil” (16,6 pontos), ambos em 2023.

Os números positivos reforçam a estratégia da Globo em investir em formatos novos de reality shows, especialmente na área de gastronomia. Durante o evento, Ana Maria Braga anunciou que uma nova temporada do programa já está confirmada, e ela continuará no comando ao lado dos chefs mentores Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda.

### Estrutura do Reality Show

O formato de “Chef de Alto Nível” é inspirado no “Next Level Chef”, criado pelo famoso chef britânico Gordon Ramsay. O programa apresenta três cozinhas empilhadas — porão, intermediária e topo — que desafiam os participantes a cozinhar em diferentes níveis de dificuldade e condições.

Participam do reality chefs profissionais, influenciadores e cozinheiros amadores, todos competindo pelo título de “Chef de Alto Nível” e por um prêmio de R$ 500 mil. A competição não apenas avalia a técnica dos participantes, mas também sua agilidade e capacidade de adaptação em um ambiente dinâmico, que a Globo descreve como uma “das maiores vitrines culinárias da TV aberta”.

### Resposta da Globo

Após as reações à comparação feita por Vanzetto, a Globo se manifestou ressaltando que o evento teve como objetivo apresentar conteúdos e dados de audiência ao mercado publicitário. A emissora afirmou que as comparações entre conteúdos são comuns e não significam desmerecer o trabalho da concorrência. Destacou ainda que valoriza o trabalho de outros profissionais da indústria e se orgulha da transparência em relação aos seus dados de audiência.