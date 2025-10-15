PRF promove arrecadação de doações para crianças com câncer no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná iniciou uma nova etapa da campanha “Policiais Contra o Câncer Infantil”, que seguirá até o final de novembro. Essa ação, criada em 2013, chega a sua décima segunda edição em 2025 e tem como principal objetivo arrecadar doações para crianças e adolescentes com câncer que vivem em situação de vulnerabilidade social. A campanha também ocorre em virtude do Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, celebrado em 23 de novembro.

As doações podem ser feitas até o dia 25 de novembro, na sede da PRF e nas delegacias do estado, além de algumas Drogarias Pacheco localizadas em Curitiba. A lista de endereços está disponível em canais de comunicação da PRF.

O evento de entrega dos materiais arrecadados será realizado em 26 de novembro, às 13h, na sede da PRF em Curitiba. Durante a cerimônia, as crianças atendidas pelas instituições beneficiadas terão a oportunidade de interagir com os policiais e com os cães da PRF. A Guarda Municipal de Curitiba também participará, apresentando o projeto “Cão Amigo e Teatro de Fantoches”. O evento será aberto ao público, convidando todos a participar.

A campanha é parte de uma mobilização nacional que visa não só ajudar famílias que enfrentam essa difícil realidade, mas também educar a população sobre os sinais e sintomas do câncer infantojuvenil. Esse tipo de câncer é uma das principais causas de morte entre crianças e adolescentes de zero a 19 anos no país. Os sintomas mais comuns incluem perda de peso rápida, manchas roxas, sangramentos sem explicação, vômitos acompanhados de dor de cabeça, perda de visão ou equilíbrio, palidez, fadiga sem motivo aparente, febre prolongada e dores nos ossos e articulações.

Itens para doação

Os itens que podem ser doados incluem:

Alimentos não perecíveis

Fraldas de todos os tamanhos

Produtos de higiene pessoal

Pontos de arrecadação

Curitiba e região:

Sede da superintendência da PRF

BR 476 (Linha Verde), 10.150 (esquina com Avenida das Torres)

Drogarias Pacheco: Uberaba: Rua Capitão Leônidas Marques, 940 – loja 02 Santa Felicidade: Avenida Manoel Ribas, 6544 Pinhais: Rua Jandaia do Sul, 1110



Demais localidades:

Sedes das Delegacias regionais da PRF no Paraná.

A participação da sociedade na campanha é fundamental para proporcionar apoio a essas crianças e adolescentes em momentos tão desafiadores.