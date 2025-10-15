Maria do Bairro e Coração Indomável são cortadas do SBT

O SBT está realizando mudanças em sua programação de novelas mexicanas, surpreendendo muitos telespectadores. Recentemente, a emissora decidiu encurtar a reta final da novela “As Filhas da Senhora Garcia”, que estava obtendo boa audiência, e agora aplicou cortes significativos nas novelas “Maria do Bairro” e “Coração Indomável”, ambas transmitidas nas tardes.

Essas alterações têm gerado debates entre especialistas e o público, já que essas produções costumavam ser algumas das mais assistidas da programação diurna do canal. Dados recentes mostram que “Maria do Bairro” alcança uma média de 3,3 pontos, “Coração Indomável” faz 2,8 e “Rubi” registra 2,9 pontos, enquanto “A.Mar” lidera com 3,4. Em contrapartida, “As Filhas da Senhora Garcia” tinha uma média de 3,9 pontos, sendo uma das maiores audiências recentes do SBT.

Os episódios das novelas estão sendo reduzidos de aproximadamente 45 minutos para cerca de 20 minutos. Essa decisão é considerada arriscada por analistas da televisão, especialmente em um período em que a audiência das tardes estava mostrando sinais de recuperação.

As novelas mexicanas, apresentadas pelo SBT há várias décadas, continuam a ser uma marca forte da emissora, atraindo gerações de espectadores. Isso se deve em grande parte ao carisma das protagonistas como Thalía, Ana Brenda Contreras e Bárbara Mori, que se tornaram ícones nesse gênero. O sucesso constante das reprises tem ajudado a manter a audiência do canal, mesmo com a forte concorrência de Globo e Record.

Embora o SBT não tenha explicado publicamente os motivos para essas mudanças, a prática de encurtar capítulos não é nova e já foi utilizada anteriormente, geralmente para agilizar a programação e abrir espaço para novos conteúdos. No entanto, especialistas alertam que a redução excessiva pode afetar o engajamento do público e prejudicar a fidelização de telespectadores que foram conquistados recentemente.