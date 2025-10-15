Globo considera retorno de Antonio Fagundes às novelas

A Globo está em negociações para trazer de volta Antônio Fagundes, um dos atores mais icônicos de sua programação, para a nova novela “Quem Ama, Cuida”, que está prevista para estrear no horário das nove em maio de 2026. O autor Walcyr Carrasco, conhecido por suas tramas marcantes, é quem está à frente do projeto e gostaria de contar com o talento de Fagundes na produção.

O ator pode interpretar Rogério Brandão, um milionário que é assassinado na noite em que anuncia seu casamento com Adriana, sua jovem cuidadora. Esse crime gera um enredo cheio de mistério e drama, já que Adriana é injustamente condenada e, após seis anos na prisão, busca a verdade com a ajuda de Pedro, filho do advogado que a defendia. Por ser um personagem que aparece apenas no início da história, a participação de Fagundes pode ser viável mesmo com seus compromissos teatrais.

Se confirmar sua volta, essa será a primeira participação do ator na Globo após cinco anos, desde o sucesso de sua última novela, “Bom Sucesso”, onde passou 44 anos de sua carreira. Fagundes já trabalhou com Carrasco em projetos como “Amor à Vida” e o remake de “Gabriela”.

A novela aborda temas relevantes como o abandono de idosos, negligência familiar e disputas por heranças. A trama se inicia com um patriarca que decide deixar sua herança para a enfermeira que cuidou dele, o que provoca a ira dos filhos e uma intensa disputa judicial repleta de segredos.

Walcyr Carrasco, que já ganhou o Emmy Internacional por “Verdades Secretas”, promete equilibrar drama moral com entretenimento, mantendo sua tradição de narrativas dinâmicas e emocionais, além de críticas sociais pertinentes.

Além de Fagundes, outros grandes nomes da televisão brasileira estão em negociação para o elenco, como Isabel Teixeira, confirmada como a vilã, Camila Queiroz, Agatha Moreira, Juliana Paes, Eliane Giardini, Bianca Bin e Mariana Ximenes, todos com uma história de colaborações bem-sucedidas com Carrasco.

O roteiro ficará a cargo de Carrasco junto com Wendell Bendelack, que tem experiência com produções das 19h, como “Cara e Coragem”, e agora vai estrear como coautor na faixa das nove. Nos bastidores, a expectativa é que a novela mantenha a linguagem acessível e o ritmo característico do autor, trazendo um olhar contemporâneo sobre as relações intergeracionais e os desafios da ambição.

“Quem Ama, Cuida” irá suceder “Três Graças”, de Aguinaldo Silva, e reforça a estratégia da emissora de alternar autores com estilos marcantes, garantindo uma diversidade temática e a presença de grandes nomes da telenovela nacional.