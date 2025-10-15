lance inicial a partir de r$ 18 mil disponível no mercado

O Tribunal de Justiça está realizando um leilão de veículos, oferecendo quatro lotes com modelos de destaque, como Jeep e BMW. O evento começou nesta quarta-feira, dia 15, e permanecerá aberto até o dia 23 deste mês. Os veículos estão localizados nas cidades de Dourados e Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul.

Entre os destaques do leilão, está um Jeep Compass 2021, pintado de azul, que começa com lance inicial de R$ 26,5 mil e não possui débitos. Comparando com o mercado, este modelo é encontrado por cerca de R$ 120 mil em sites de revenda. Os interessados podem visitar o veículo na Avenida Coronel Ponciano, 51, em Dourados.

Além do Jeep, há dois modelos da BMW disponíveis: um BMW X3 2013 na cor preta, com lance inicial de R$ 20,5 mil, mas que possui uma dívida de R$ 32.254,93, e um BMW 118i, também branco, com preço inicial de R$ 18,4 mil e um débito de R$ 20.145,41 junto ao Detran.

O quarto lote conta com um Volkswagen Voyage, ano 2016/2017, na cor prata, que tem um lance inicial de R$ 11,6 mil e R$ 638,96 em débitos, além de estar com restrição por roubo.

Os veículos do leilão podem ser visitados no endereço Rua Domingos Rimoli, 2000, em Três Lagoas. Para mais informações, os interessados podem consultar o Diário Oficial de Justiça referente ao leilão. A proposta é uma oportunidade para quem busca veículos a preços acessíveis, embora alguns tenham débitos que devem ser considerados pelos participantes.