Marina Ruy Barbosa não aceita papel de vilã em novela

Marina Ruy Barbosa foi convidada a interpretar a vilã Virgínia na nova novela “Nobreza do Amor”, que será exibida pela TV Globo. No entanto, a atriz decidiu não aceitar o papel. A informação foi divulgada por um jornalista.

Marina se reuniu com o diretor artístico e os autores da novela para discutir a personagem, que é descrita como uma jovem ambiciosa e vingativa com um papel de destaque na trama. Embora tenha elogiado o projeto, ela não pôde assumir o papel devido a conflitos em sua agenda.

Segundo informações, a atriz já havia fechado compromissos em cinema e plataformas de streaming até 2026. Como a nova novela exigiria dedicação integral, sua participação se tornou inviável.

Apesar da recusa, Marina Ruy Barbosa conseguiu manter uma boa relação com a Globo, possibilitando futuras colaborações. Sua última atuação na emissora foi na novela “Fuzuê” em 2023, e atualmente ela está envolvida no filme “Antártida”, que é uma produção da Globo Filmes.

Na mesma ocasião, Duda Santos foi confirmada como a protagonista de “Nobreza do Amor”, sublinhando a aposta da emissora em novos talentos. O elenco também contará com Lázaro Ramos, que marcaria seu retorno às novelas em um papel de antagonista. Nicolas Prattes é outro nome cotado para o núcleo de vilões, aumentando a complexidade da trama.

### Enredo da Novela

“Nobreza do Amor” começará sua história no continente africano, onde uma rainha e sua filha precisam fugir depois de perder seu trono. Elas se refugiam no Nordeste brasileiro, onde a trama mostrará a fusão entre raízes africanas e a identidade nordestina.

Na nova terra, a jovem princesa, interpretada por Duda Santos, se apaixonará por um trabalhador rural. Essa relação ressaltará o contraste entre sua origem nobre e a simplicidade do campo, formando o cerne do melodrama.

### Produção e Preparação do Elenco

A direção da novela ficará a cargo de Gustavo Fernandez, com a direção-geral sob responsabilidade de Pedro Peregrino. Outras colaborações incluem roteiristas conhecidos por sucessos anteriores.

As filmagens da primeira parte da novela ocorrerão no Rio Grande do Norte, escolhido por suas belezas naturais e riqueza cultural. A produção terá um foco especial na preparação do elenco com aulas de prosódia, dança e História. O objetivo é garantir representatividade e fidelidade à cultura das regiões retratadas.

Essa atenção aos detalhes demonstra o compromisso da emissora em valorizar a diversidade em suas produções, mantendo a tradição das novelas das seis como espaço para narrativas relevantes e socialmente conscientes.

### Estreia

“Nobreza do Amor” está prevista para estrear em março de 2026, ocupando o horário das 18h, logo após a exibição de “Êta Mundo Melhor!”.