Luciano Huck transmite “Domingão” ao vivo para evitar vazamentos

Neste domingo, dia 19, o programa “Domingão com Huck” será transmitido ao vivo. Essa decisão de Luciano Huck tem como objetivo manter o suspense em relação à “Dança dos Famosos”, um dos quadros mais populares da atração.

A edição deste domingo terá a fase de repescagem, onde competirão Rodrigo Faro, Tereza Seiblitz, Richarlyson, Álvaro, Luan Pereira, Nicole Bahls e Wanessa Camargo. Todos eles buscam uma nova chance de voltar para a competição. Devido à grande expectativa do público e à movimentação nas redes sociais, a produção decidiu que a transmissão ao vivo seria a melhor forma de evitar vazamentos de resultados. Essa estratégia já foi adotada em edições passadas, como na final da “Dança dos Famosos”.

Normalmente, o programa é gravado às quintas-feiras, mas essa mudança especial foi feita para garantir que o resultado das disputas não seja divulgado antes do tempo. Essa não é a primeira vez que uma exibição ao vivo acontece; o especial “Melhores do Ano” também começou a ser transmitido em tempo real para manter a surpresa quanto aos vencedores.

Outra novidade antecipada para 2026 é a volta do clássico “Você Decide”. Este formato, que fez sucesso na Globo entre 1992 e 2000, será renovado e integrado ao “Domingão com Huck”. O novo quadro permitirá que o público participe das decisões da trama. Os telespectadores poderão votar em dilemas apresentados em esquetes, que irão influenciar o andamento das histórias. Além disso, haverá debates ao vivo com a participação de especialistas e celebridades.

Para 2026, o programa também contará com dois novos quadros. O primeiro é intitulado “Silence is Golden” (título provisório), onde uma equipe de comediantes tentará fazer a plateia rir enquanto todos devem permanecer em silêncio. O desafio é provocar reações no público, usando humor e surpresas.

A segunda atração, cuja tradução em português ainda não foi definida, é chamada de “Raid the Cage”. Neste formato, duas duplas competirão em uma grande gaiola em busca de prêmios. Para conseguir mais tempo e juntar o maior número de itens, os participantes deverão responder corretamente a perguntas. A dupla que acumular o maior valor avança para uma rodada bônus, onde poderá multiplicar o prêmio final.

O “Domingão com Huck” conta com uma equipe de profissionais experientes, incluindo Clarissa Lopes como diretora geral, Hélio Vargas como diretor artístico, Barbara Maia e Matheus Pereira na produção, e Monica Almeida na direção de gênero.