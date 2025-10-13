Thiaguinho e Negra Li cantam abertura de Três Graças

A nova novela das nove da Globo, intitulada Três Graças, escrita por Aguinaldo Silva, promete uma abertura repleta de energia e esperança. A música tema da trama será uma versão inédita da canção “Clareou”, originalmente gravada por Xande de Pilares. Neste novo formato, a canção será interpretada pelos artistas Thiaguinho e Negra Li.

A escolha de “Clareou” para a abertura da novela reflete uma mudança de tom, buscando trazer leveza e otimismo à narrativa, ao contrário das aberturas anteriores que costumavam ter conteúdo mais denso e político. Essa nova abordagem visa aproximar a produção dos espectadores, trazendo elementos que evocam emoções simples e universais, comuns no trabalho de Aguinaldo Silva.

Além de ser um simples tema musical, a canção simboliza uma transição e renascimento, tanto na vida das protagonistas quanto na estética da novela. Com uma sonoridade que mistura pagode, soul e pop nacional, a nova versão promete criar uma atmosfera vibrante. As vozes de Thiaguinho e Negra Li se combinam para transmitir mensagens sobre fé, superação e recomeço, que se alinham com a jornada das personagens principais.

Na trama, as protagonistas Gerluce (Sophie Charlotte), Lígia (Dira Paes) e Joélly (Alana Cabral) buscam transformar suas vidas após várias desilusões. A música, portanto, funciona como um prelúdio que antecipa o desenvolvimento da história.

Três Graças se posiciona como uma novela que busca a luminosidade e o renascimento. A união de Thiaguinho e Negra Li representa bem a proposta da produção: encontrar beleza nos recomeços e força nas pequenas vitórias do cotidiano.

Informações Importantes: