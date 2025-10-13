Números consolidados de 12 de outubro de 2025 são revelados

No domingo, 12 de outubro de 2025, a programação da televisão brasileira apresentou resultados variados em termos de audiência. O programa Domingo Legal, exibido pelo SBT, obteve um pico de quase 8 pontos, apresentando a melhor média do dia na emissora. Esse desempenho evidencia a popularidade do programa entre os telespectadores.

Por outro lado, o Domingão com Huck, da Globo, teve uma queda na audiência ao ser exibido em um horário mais cedo. Essa alteração no horário pode ter impactado a capacidade do programa de reter o público.

Na parte da manhã, o programa Auto Esporte se destacou significativamente, alcançando uma pontuação quase três vezes superior à soma das audiências dos programas da segunda e terceira colocadas, respectivamente SBT e Record. Isso indica que os conteúdos relacionados ao automobilismo continuam a atrair um número expressivo de espectadores.

A estreia da nova série Irracional: A Ciência do Crime também trouxe bons resultados para a Globo, mantendo a média de audiência na faixa exibida logo após o Fantástico. O sucesso dessa série pode ser um indicativo do interesse do público por histórias que exploram investigações científicas e crimes.

Confira abaixo as audiências consolidadas do dia:

Audiências Consolidadas – 12 de Outubro de 2025

Hora 1: 5,1

5,1 Santa Missa em Seu Lar: 4,4

4,4 Globo Repórter (reapresentação): 5,5

5,5 Antena Paulista: 7,2

7,2 Auto Esporte: 8,6

8,6 Globo Rural: 9,7

9,7 Viver Sertanejo: 9,1

9,1 Esporte Espetacular: 8,0

8,0 Temperatura Máxima: Power Rangers: 8,0

8,0 Campeões de Bilheteria: Os Vingadores: 9,3

9,3 Domingão com Huck: 13,0

13,0 Fantástico: 15,6

15,6 Irracional: A Ciência do Crime: 9,6

9,6 Domingo Maior: A Vilã: 7,1

7,1 Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 4,3

4,3 Hora 1 (das 2h16 às 3h24): 4,2

4,2 Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 4,0

Outras Audiências

Record Teen: 1,6

1,6 Eu, a Patroa e as Crianças: 2,6

2,6 Todo Mundo Odeia o Chris: 2,7

2,7 Cine Maior: Aprendiz de Espiã: 2,9

2,9 Acerte ou Caia!: 5,0

5,0 Domingo Espetacular: 6,3

6,3 A Fazenda 17: 5,8

5,8 Esporte Record: 3,0

3,0 Chicago Fire: 1,8

SBT

Pé na Estrada: 2,7

2,7 SBT Sports: 2,1

2,1 Show do Motor: 2,3

2,3 Bom Dia & Cia Especial: 2,2

2,2 Notícias Impressionantes: 2,6

2,6 Tele Sena: 2,9

2,9 Domingo Legal: 5,3

5,3 Domingo Legal II: 7,0

7,0 Domingo Legal III: 6,1

6,1 Roda a Roda: 6,0

6,0 Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel: 6,9

Band e Outras Emissoras

Os Chocolix: 0,1

0,1 O Diário de Mika: 0,1

0,1 Manhã Melhor: 0,1

0,1 Mobiauto: 0,1

0,1 Saúde e Bem-Estar: 0,1

0,1 Cidade Forte, Brasil Forte: 0,3

0,3 Viva Sorte: 0,4

Os dados de audiência são fundamentais para analisar o desempenho das emissoras e os gostos do público. Um ponto de audiência em 2025 é equivalente a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, sendo uma referência importante para o mercado publicitário.