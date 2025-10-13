Notícias

Números consolidados de 12 de outubro de 2025 são revelados

Debora Bloch no Domingão com Huck. Foto: Reprodução/Globo
confira os números consolidados de 12/10/2025

No domingo, 12 de outubro de 2025, a programação da televisão brasileira apresentou resultados variados em termos de audiência. O programa Domingo Legal, exibido pelo SBT, obteve um pico de quase 8 pontos, apresentando a melhor média do dia na emissora. Esse desempenho evidencia a popularidade do programa entre os telespectadores.

Por outro lado, o Domingão com Huck, da Globo, teve uma queda na audiência ao ser exibido em um horário mais cedo. Essa alteração no horário pode ter impactado a capacidade do programa de reter o público.

Na parte da manhã, o programa Auto Esporte se destacou significativamente, alcançando uma pontuação quase três vezes superior à soma das audiências dos programas da segunda e terceira colocadas, respectivamente SBT e Record. Isso indica que os conteúdos relacionados ao automobilismo continuam a atrair um número expressivo de espectadores.

A estreia da nova série Irracional: A Ciência do Crime também trouxe bons resultados para a Globo, mantendo a média de audiência na faixa exibida logo após o Fantástico. O sucesso dessa série pode ser um indicativo do interesse do público por histórias que exploram investigações científicas e crimes.

Confira abaixo as audiências consolidadas do dia:

Audiências Consolidadas – 12 de Outubro de 2025

  • Hora 1: 5,1
  • Santa Missa em Seu Lar: 4,4
  • Globo Repórter (reapresentação): 5,5
  • Antena Paulista: 7,2
  • Auto Esporte: 8,6
  • Globo Rural: 9,7
  • Viver Sertanejo: 9,1
  • Esporte Espetacular: 8,0
  • Temperatura Máxima: Power Rangers: 8,0
  • Campeões de Bilheteria: Os Vingadores: 9,3
  • Domingão com Huck: 13,0
  • Fantástico: 15,6
  • Irracional: A Ciência do Crime: 9,6
  • Domingo Maior: A Vilã: 7,1
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 4,3
  • Hora 1 (das 2h16 às 3h24): 4,2
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 4,0

Outras Audiências

  • Record Teen: 1,6
  • Eu, a Patroa e as Crianças: 2,6
  • Todo Mundo Odeia o Chris: 2,7
  • Cine Maior: Aprendiz de Espiã: 2,9
  • Acerte ou Caia!: 5,0
  • Domingo Espetacular: 6,3
  • A Fazenda 17: 5,8
  • Esporte Record: 3,0
  • Chicago Fire: 1,8

SBT

  • Pé na Estrada: 2,7
  • SBT Sports: 2,1
  • Show do Motor: 2,3
  • Bom Dia & Cia Especial: 2,2
  • Notícias Impressionantes: 2,6
  • Tele Sena: 2,9
  • Domingo Legal: 5,3
  • Domingo Legal II: 7,0
  • Domingo Legal III: 6,1
  • Roda a Roda: 6,0
  • Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel: 6,9

Band e Outras Emissoras

  • Os Chocolix: 0,1
  • O Diário de Mika: 0,1
  • Manhã Melhor: 0,1
  • Mobiauto: 0,1
  • Saúde e Bem-Estar: 0,1
  • Cidade Forte, Brasil Forte: 0,3
  • Viva Sorte: 0,4

Os dados de audiência são fundamentais para analisar o desempenho das emissoras e os gostos do público. Um ponto de audiência em 2025 é equivalente a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, sendo uma referência importante para o mercado publicitário.

