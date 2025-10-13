Números consolidados de 12 de outubro de 2025 são revelados

No domingo, 12 de outubro de 2025, a programação da televisão brasileira apresentou resultados variados em termos de audiência. O programa Domingo Legal, exibido pelo SBT, obteve um pico de quase 8 pontos, apresentando a melhor média do dia na emissora. Esse desempenho evidencia a popularidade do programa entre os telespectadores.
Por outro lado, o Domingão com Huck, da Globo, teve uma queda na audiência ao ser exibido em um horário mais cedo. Essa alteração no horário pode ter impactado a capacidade do programa de reter o público.
Na parte da manhã, o programa Auto Esporte se destacou significativamente, alcançando uma pontuação quase três vezes superior à soma das audiências dos programas da segunda e terceira colocadas, respectivamente SBT e Record. Isso indica que os conteúdos relacionados ao automobilismo continuam a atrair um número expressivo de espectadores.
A estreia da nova série Irracional: A Ciência do Crime também trouxe bons resultados para a Globo, mantendo a média de audiência na faixa exibida logo após o Fantástico. O sucesso dessa série pode ser um indicativo do interesse do público por histórias que exploram investigações científicas e crimes.
Confira abaixo as audiências consolidadas do dia:
Audiências Consolidadas – 12 de Outubro de 2025
- Hora 1: 5,1
- Santa Missa em Seu Lar: 4,4
- Globo Repórter (reapresentação): 5,5
- Antena Paulista: 7,2
- Auto Esporte: 8,6
- Globo Rural: 9,7
- Viver Sertanejo: 9,1
- Esporte Espetacular: 8,0
- Temperatura Máxima: Power Rangers: 8,0
- Campeões de Bilheteria: Os Vingadores: 9,3
- Domingão com Huck: 13,0
- Fantástico: 15,6
- Irracional: A Ciência do Crime: 9,6
- Domingo Maior: A Vilã: 7,1
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 4,3
- Hora 1 (das 2h16 às 3h24): 4,2
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 4,0
Outras Audiências
- Record Teen: 1,6
- Eu, a Patroa e as Crianças: 2,6
- Todo Mundo Odeia o Chris: 2,7
- Cine Maior: Aprendiz de Espiã: 2,9
- Acerte ou Caia!: 5,0
- Domingo Espetacular: 6,3
- A Fazenda 17: 5,8
- Esporte Record: 3,0
- Chicago Fire: 1,8
SBT
- Pé na Estrada: 2,7
- SBT Sports: 2,1
- Show do Motor: 2,3
- Bom Dia & Cia Especial: 2,2
- Notícias Impressionantes: 2,6
- Tele Sena: 2,9
- Domingo Legal: 5,3
- Domingo Legal II: 7,0
- Domingo Legal III: 6,1
- Roda a Roda: 6,0
- Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel: 6,9
Band e Outras Emissoras
- Os Chocolix: 0,1
- O Diário de Mika: 0,1
- Manhã Melhor: 0,1
- Mobiauto: 0,1
- Saúde e Bem-Estar: 0,1
- Cidade Forte, Brasil Forte: 0,3
- Viva Sorte: 0,4
Os dados de audiência são fundamentais para analisar o desempenho das emissoras e os gostos do público. Um ponto de audiência em 2025 é equivalente a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, sendo uma referência importante para o mercado publicitário.