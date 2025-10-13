“O Senhor e a Serva” chega à Record com trama de fé e amor em Roma

Nesta segunda-feira, 13 de outubro, às 21h, a Record estreia a minissérie O Senhor e a Serva. A produção, que conta com a elaboração de Cristiane Cardoso e a direção de Guga Sander, é uma narrativa inédita que se passa em Roma, no século I, em uma época marcada pela ascensão do cristianismo e pela perseguição aos fiéis.

A trama gira em torno de Elisa, interpretada por Nathalia Florentino. A jovem enfrenta a dor da perda e da solidão, mas se mantém firme em sua fé. Após ser vendida como serva pela sua antiga senhora Valéria, interpretada por Juliana Schalch, Elisa começa a trabalhar na casa de Caius, um guerreiro respeitado, vivido por Dudu Pelizzari. Caius, no entanto, é um homem atormentado por lembranças que tenta esquecer.

Complicando ainda mais a situação, Magnus, amigo de Caius e guardião de um segredo do passado, entra na história, gerando tensões entre os personagens. A minissérie também foca nas filhas de Caius — Aelia, Zita e Vita, interpretadas respectivamente por Giovanna Veiga, Carol Binder e Clara Portela — que cresceram sem o amor que precisavam. Com a chegada de Elisa, a dinâmica familiar muda, e ela conquista o carinho das meninas. Entretanto, isso também obriga Caius a confrontar sentimentos que prefere reprimir. A protagonista enfrenta o dilema de amar um homem que nega suas crenças, aumentando o conflito entre a fé e a paixão.

A série retrata o período em que o Coliseu estava sendo inaugurado, com o imperador Titus, interpretado por Thiago Amaral, celebrando cem dias de jogos sangrentos. Os gladiadores lutam pela vida em uma sociedade que se vê imersa em violência e corrupção. Neste ambiente, Priscus, vivido por Carlo Porto, sonha com liberdade ao lado de Isabella, interpretada por Thaís Melchior. No entanto, Isabella se deslumbra com o luxo de Roma, gerando atritos com seu irmão Teófilo, interpretado por Alcemar Vieira.

Outros personagens importantes incluem Messalina, a noiva cruel de Caius, interpretada por Barbara França, e figuras como Quintus, Petronius, Serena e Anacleto. A presença do futuro imperador Domiciano, vivido por Vinicius Wester, que se autoproclama um deus, destaca ainda mais o contraste entre fé e idolatria, que está no cerne da narrativa.

Com uma trama repleta de perseguições, amores proibidos e dilemas morais, O Senhor e a Serva busca provocar reflexões sobre o poder transformador da fé. A Record investe em figurinos de época, cenários impressionantes e uma direção de arte minuciosa, visando atrair o público que já acompanha suas produções bíblicas.

O drama estará no ar logo após o Jornal da Record.