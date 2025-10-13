Multishow finaliza “Vai que Cola” após 521 episódios

O canal Multishow está prestes a se despedir de uma de suas atrações mais icônicas, a série “Vai que Cola”. Após 14 temporadas, o programa chegará ao fim em 2025, marcando o encerramento de uma trajetória que se tornou referência do humor na TV por assinatura. O último episódio foi gravado recentemente e contou com a presença de vários atores que foram fundamentais para o sucesso da série.

Entre os nomes que participaram da gravação final estão Samantha Schmütz, Catarina Abdalla, Raphael Vianna, Luis Lobianco, Katiuscia Canoro, Pedroca Monteiro, Paulinho Serra, Marcelo Médici, Marcus Majella e Silvio Guindane, que também é o diretor da produção. Ao longo de mais de uma década, “Vai que Cola” produziu um total de 521 episódios.

Desde sua estreia em 2013, a série inovou ao misturar elementos do teatro de comédia com o formato de sitcom, trazendo plateia ao vivo e personagens carismáticos. Essa combinação ajudou a conquistar uma base de fãs significativa, consolidando “Vai que Cola” como o maior sucesso de humor da história do canal.

Um dos grandes destaques no início da série foi Paulo Gustavo, que fez parte do elenco até 2016. Sua participação foi crucial para estabelecer o tom irreverente do programa, e ele posteriormente se destacou em projetos como “Minha Mãe é uma Peça”, que o transformaram em uma figura querida pelo público nacional.

Nos últimos anos, “Vai que Cola” passou por mudanças e enfrentou críticas relacionadas à repetição de roteiros e à falta de novas piadas. Informações dos bastidores indicam que houve desgaste entre a equipe e desafios na produção, o que acabou contribuindo para a decisão de encerrar a série.

Apesar desse cenário, o programa conseguiu manter uma audiência fiel e é um dos títulos mais assistidos do canal. Para honrar o legado de “Vai que Cola”, o Multishow planeja continuar exibindo reprises da série, sem previsão de retirá-la do ar.

### Produção e legado

“Vai que Cola” é produzida pela A Fábrica e conta com roteiro final de Leandro Soares, Felipe Vianna e Fernando Caruso. A direção, a cargo de Silvio Guindane, também garante a presença do diretor no elenco. O programa se destacou como um espaço de descoberta de novos talentos cômicos, revelando artistas que hoje aparecem em diferentes plataformas, como TV aberta, streaming e cinema.

Com o término da série, o canal já está em busca de novos formatos de humor para substituir “Vai que Cola”, com lançamento previsto para o próximo ano. A ideia é desenvolver conteúdos autorais que preservem a identidade popular e o estilo irreverente que tornaram o programa um fenômeno duradouro no Brasil.