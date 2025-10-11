Domingão com Huck tem Débora Bloch e Manuela Dias em especial

A novela “Vale Tudo”, famosa por sua trama intrigante e pela pergunta “Quem matou Odete Roitman?”, será o tema central do programa “Domingão com Huck” no próximo sábado, dia 12. O apresentador Luciano Huck receberá como convidados a atriz Débora Bloch e a autora Manuela Dias para discutir os momentos mais marcantes da novela.

Durante o programa, além de falar sobre os bastidores da trama, haverá uma apresentação musical de Roberto Frejat, que prestará uma homenagem à carreira de Débora Bloch. Essa interação entre os convidados e o apresentador promete atrair a atenção do público.

Após a conversa sobre “Vale Tudo”, Débora Bloch terá um novo papel no palco como jurada do quadro “Dança dos Famosos”, que faz parte da programação do “Domingão”. Nesta edição, os dançarinos se dedicarão ao funk, e o grupo da Chave B realizará sua última apresentação antes da fase de repescagem.

Os participantes do quadro incluem nomes como David Junior, Duda Santos, Richarlyson, Rodrigo Faro, Silvero Pereira e Tereza Seiblitz, todos competindo por boas notas do júri e da plateia. No próximo programa, as três duplas com menor pontuação terão a chance de retornar e disputar a repescagem, desafiando Álvaro, Luan Pereira, Nicole Bahls e Wanessa em busca de uma vaga na próxima fase.

A “Dança dos Famosos” é dirigida por Henrique Matias, e o “Domingão com Huck” é apresentado por Luciano Huck, com direção geral de Clarissa Lopes e direção artística de Hélio Vargas. A produção é assinada por Bárbara Maia e Matheus Pereira, enquanto Mônica Almeida é a responsável pela direção de gênero. O programa vai ao ar logo após “Campeões de Bilheteria”, na TV Globo.