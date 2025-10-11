Fase da lua de hoje (11/10) e calendário lunar disponível

Neste sábado, 11 de outubro, a lua está na fase cheia, com 78% de visibilidade. Esse ciclo lunar se estende até o dia 12 de outubro, quando a lua minguante começa. A lua cheia, que se localiza no lado oposto ao Sol, é a fase mais brilhante do ciclo lunar e causa marés altas.

Para observar a lua cheia, é recomendável escolher um local com boa visibilidade, longe de prédios e árvores. O ideal é observar logo no início da noite, quando a lua começa a subir, pois sua luminosidade é bastante intensa e pode ser vista de qualquer ponto com o céu aberto.

Tradicionalmente, a lua cheia é vista como um período em que a seiva das plantas se concentra nas partes superiores, como folhas, flores e frutos. Esse período é considerado ideal para colher frutas e plantas medicinais, já que seus compostos ativos estariam mais intensos. Além disso, é um bom momento para o plantio de flores.

Em relação ao estado emocional, a lua cheia pode trazer um aumento na sociabilidade e na criatividade, mas também pode ocasionar ansiedade e irritabilidade. As emoções tendem a ser intensificadas, e algumas pessoas podem relatar dificuldades para dormir.

Neste sábado, a lua também está no signo de Gêmeos, influenciando comportamentos como a curiosidade e a necessidade de se comunicar. Algumas sugestões para aproveitar essa influência incluem:

Conversar mais com outras pessoas e ouvir novas opiniões;

Fazer perguntas sobre assuntos que despertam interesse;

Compartilhar ideias por meio de mensagens ou textos;

Explorar novos lugares ou caminhos.

O mês de outubro tem as seguintes fases lunares:

Lua crescente: 29 de setembro e 29 de outubro;

Lua cheia: 7 de outubro;

Lua minguante: 13 de outubro;

Lua nova: 21 de outubro.

Em relação às fases lunares em geral:

Lua crescente : A lua apresenta um pequeno pedaço iluminado, aumentando gradualmente. Esse período é marcado por marés mais baixas devido à menor força gravitacional.

: A lua apresenta um pequeno pedaço iluminado, aumentando gradualmente. Esse período é marcado por marés mais baixas devido à menor força gravitacional. Lua minguante : Após a lua cheia, ela começa a diminuir até chegar à lua nova, trazendo novamente marés mais baixas.

: Após a lua cheia, ela começa a diminuir até chegar à lua nova, trazendo novamente marés mais baixas. Lua nova: Durante essa fase, a lua não é visível à noite, mas pode ser vista durante o dia. A força gravitacional é mais intensa, provocando marés sizígias.

O ciclo lunar completo, que se refere ao período entre cada lua nova, dura em média 29 dias, com cada fase lunar durando cerca de sete dias.