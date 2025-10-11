Notícias

Fase da lua de hoje (11/10) e calendário lunar disponível

Autor Diogo Sobral
Imagem ilustrativa da lua cheia.
A lua cheia, apesar dos mitos, não tem efeito comprovado no comportamento humano (Foto: Ilustração/Pexels)

Neste sábado, 11 de outubro, a lua está na fase cheia, com 78% de visibilidade. Esse ciclo lunar se estende até o dia 12 de outubro, quando a lua minguante começa. A lua cheia, que se localiza no lado oposto ao Sol, é a fase mais brilhante do ciclo lunar e causa marés altas.

Para observar a lua cheia, é recomendável escolher um local com boa visibilidade, longe de prédios e árvores. O ideal é observar logo no início da noite, quando a lua começa a subir, pois sua luminosidade é bastante intensa e pode ser vista de qualquer ponto com o céu aberto.

Tradicionalmente, a lua cheia é vista como um período em que a seiva das plantas se concentra nas partes superiores, como folhas, flores e frutos. Esse período é considerado ideal para colher frutas e plantas medicinais, já que seus compostos ativos estariam mais intensos. Além disso, é um bom momento para o plantio de flores.

Em relação ao estado emocional, a lua cheia pode trazer um aumento na sociabilidade e na criatividade, mas também pode ocasionar ansiedade e irritabilidade. As emoções tendem a ser intensificadas, e algumas pessoas podem relatar dificuldades para dormir.

Neste sábado, a lua também está no signo de Gêmeos, influenciando comportamentos como a curiosidade e a necessidade de se comunicar. Algumas sugestões para aproveitar essa influência incluem:

  • Conversar mais com outras pessoas e ouvir novas opiniões;
  • Fazer perguntas sobre assuntos que despertam interesse;
  • Compartilhar ideias por meio de mensagens ou textos;
  • Explorar novos lugares ou caminhos.

O mês de outubro tem as seguintes fases lunares:

  • Lua crescente: 29 de setembro e 29 de outubro;
  • Lua cheia: 7 de outubro;
  • Lua minguante: 13 de outubro;
  • Lua nova: 21 de outubro.

Em relação às fases lunares em geral:

  • Lua crescente: A lua apresenta um pequeno pedaço iluminado, aumentando gradualmente. Esse período é marcado por marés mais baixas devido à menor força gravitacional.
  • Lua minguante: Após a lua cheia, ela começa a diminuir até chegar à lua nova, trazendo novamente marés mais baixas.
  • Lua nova: Durante essa fase, a lua não é visível à noite, mas pode ser vista durante o dia. A força gravitacional é mais intensa, provocando marés sizígias.

O ciclo lunar completo, que se refere ao período entre cada lua nova, dura em média 29 dias, com cada fase lunar durando cerca de sete dias.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

você pode gostar também Mais do autor