Selecionados para bolsa de estudo a estudantes em 10/10

A Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead) anunciou uma nova convocação para candidatos que estão no cadastro de reserva do programa MS Supera. Este programa foi criado para oferecer apoio financeiro a estudantes de baixa renda que estão matriculados no ensino superior.

Os estudantes selecionados precisam enviar a documentação exigida entre os dias 13 e 20 de outubro de 2023. O envio deve ser realizado através do sistema do MS Supera. Caso não cumpram esse prazo, os estudantes perderão o direito ao benefício.

Entre os documentos que devem ser enviados estão: comprovante de residência, comprovante de renda, histórico escolar, matrícula e declarações que garantam que o estudante não possui outro curso superior nem recebe benefícios similares. Todos os documentos devem ser enviados por meio de um formulário eletrônico disponível no sistema do programa.

A análise das documentações recebidas ocorrerá entre os dias 21 e 27 de outubro. Os estudantes que tiverem suas documentações aprovadas poderão assinar o termo de concessão do auxílio entre 28 de outubro e 3 de novembro. É recomendado que essa assinatura seja realizada preferencialmente de forma digital pelo portal Gov.br.

O programa MS Supera oferece um auxílio mensal equivalente a um salário mínimo, que será pago por meio de transferência via Pix, usando o CPF do estudante como chave. O primeiro pagamento será feito até cinco dias úteis após a assinatura do termo, e as parcelas seguintes deverão ser pagas até o dia 10 de cada mês. O programa possui um número total de 2,2 mil vagas disponíveis.

Os interessados podem verificar a lista dos convocados no portal da Sead, onde todas as informações adicionais sobre o programa estão disponibilizadas.