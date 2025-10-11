“A Viagem” chega ao fim com duas mortes impactantes e alta audiência

A reprise da novela “A Viagem” está se aproximando do seu final no quadro “Vale a Pena Ver de Novo”. Faltam apenas alguns episódios, e a trama promete trazer momentos intensos antes do desfecho, que está marcado para meados de novembro. Entre os acontecimentos marcantes, estão previstas duas mortes que serão fundamentais para o clímax da história, escrita por Ivani Ribeiro.

A primeira grande perda acontece com Diná, interpretada por Christiane Torloni. Nos próximos capítulos, ela é levada pelo espírito de Alexandre, seu filho, até o esconderijo de Bia, sua sobrinha. Quando as duas se reencontram na praia, o momento é repleto de emoção, mas Diná sofre um ataque cardíaco fatal e desmaia nos braços de Bia. Embora a jovem procure ajuda, Diná não sobrevive.

No plano espiritual, Diná se reencontra com Otávio, personagem de Antonio Fagundes. Juntos, eles enfrentam novos conflitos, como o ciúmes de Diná ao ver Otávio com sua primeira esposa, Júlia. Ela também busca ajudar Alexandre a se libertar de um ciclo de vinganças.

A segunda morte ocorre no último capítulo, quando Dona Maroca, interpretada por Yara Côrtes, aparece no plano espiritual e é recebida por Diná e Otávio. A causa de sua morte permanece em mistério, o que mantém a tensão no enredo.

A morte de Diná está prevista para o capítulo 145, e a partir desse ponto, restam 22 capítulos originais até o final da história. A emissora ainda não anunciou a data exata do episódio final nem o título da novela que vai suceder “Vale a Pena Ver de Novo”.

Desde que foi reexibida a partir de 12 de maio, “A Viagem” tem se mostrado um sucesso em audiência, com média de 16,7 pontos na Grande São Paulo, alcançando números semelhantes aos da antiga novela “Alma Gêmea” e superando “Tieta”.

Originalmente transmitida em 1994, a novela foi escrita por Ivani Ribeiro, com colaboração de Solange Castro Neves, e direção de Ignácio Coqueiro e Maurício Farias. “A Viagem” é reconhecida por ter consolidado o espiritismo no horário nobre da televisão brasileira e permanece como um dos maiores clássicos da teledramaturgia nacional.

Quanto ao futuro do quadro “Vale a Pena Ver de Novo”, a Globo ainda não confirmou a próxima novela, mas há rumores nas redes sociais sobre potenciais sucessoras. Títulos como “Salve Jorge”, “Amor à Vida”, “Um Outro Lado do Paraíso” e “Rainha da Sucata” estão entre os mais mencionados. Enquanto isso, a atual reprise ainda possui capítulos importantes que devem manter o público engajado até o final da história.