Coração acelerado: o que já se sabe sobre a nova novela da Globo

Resumo da Novela "Coração Acelerado"

A TV Globo se prepara para a estreia da novela "Coração Acelerado", que vai ao ar às 19h. A nova trama substituirá "Dona de Mim" e tem sua estreia marcada para 12 de janeiro de 2026. Escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, a novela é dirigida artisticamente por Carlos Araújo e é gravada nos Estúdios Globo.

Um Mergulho no Universo Sertanejo

"Coração Acelerado" traz uma imersão no universo sertanejo, promovendo uma história de superação e amor proibido. A trama é ambientada em Goiás e explora o cenário das duplas sertanejas, um dos estilos musicais mais queridos do Brasil.

Enredo: Amor e Rivalidade no Sertanejo

A história se passa na cidade fictícia de Bom Retorno, em Goiás, e tem como protagonista Agrado Garcia, interpretada por Isadora Cruz. Agrado é uma jovem compositora que almeja um espaço no mercado sertanejo. Junto com sua amiga Eduarda, papel de Gabz, ela forma a dupla "As Donas da Voz", desafiando o machismo e os preconceitos presentes na indústria musical.

O enredo ganha complexidade com a introdução de João Raul, um famoso cantor sertanejo vivido por Filipe Bragança. Ele tenta esconder um passado difícil, e quando se reencontra com Agrado, um amor proibido surge, ameaçado pela fama e pelas redes sociais. Naiane Amaral, interpretada por Isabelle Drummond, é a poderosa rival que usa sua influência digital para controlar a imagem de João Raul.

Temas Abordados: O Empoderamento Feminino

A novela coloca as mulheres no centro da trama, algo pouco explorado em novelas anteriores. Desde o primeiro episódio, há uma homenagem à cantora Marília Mendonça, ícone da força feminina no sertanejo. Uma cena mostrará Agrado assistindo ao show da artista em 2016, um momento que acende seu sonho de ser cantora.

Além disso, a novela tocará em temas atuais como a fama nas redes sociais, as intrigas familiares e as pressões da cultura de exposição, tudo com uma linguagem acessível para jovens espectadores.

Elenco Diversificado

"Coração Acelerado" conta com um elenco diversificado, incluindo nomes como Isadora Cruz, Gabz, Filipe Bragança, Isabelle Drummond, Leandra Leal, Letícia Spiller, entre outros.

Locações em Goiás

As filmagens começaram em 11 de outubro e estão sendo realizadas em locações como Alto Paraíso, Jardim de Maytrea e Pirenópolis. A estética vibrante das paisagens goianas proporcionará um visual moderno, com cenas que incluirão motocicletas e drones. Pirenópolis será especialmente destacada, onde estudos históricos e apresentações culturais enriquecerão a narrativa.

Estilo da Produção

Sob a direção de Carlos Araújo, a novela mantém um estilo dinâmico, com uma trilha sonora original que combina humor com drama. "Coração Acelerado" busca estabelecer uma forte conexão com o público jovem, prometendo uma narrativa emocionante e identificável.

A expectativa é alta para a estreia da novela, que promete trazer um novo frescor ao horário das 19h na televisão brasileira.