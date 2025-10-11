Notícias

Buscas por menino Arthur completam terceiro dia em Tibagi

Autor Diogo Sobral
Menino de Dois Anos Desaparecido em Tibagi: Buscas Intensificadas

As autoridades continuam a busca por Arthur da Rosa Carneiro, uma criança de apenas dois anos, que desapareceu na manhã de quinta-feira, 9 de outubro, em Tibagi, na região dos Campos Gerais. Neste sábado, 11 de outubro, as operações de resgate entram no terceiro dia, sem pistas concretas sobre o paradeiro do menino.

Arthur foi visto pela última vez por volta das 8 horas da manhã, e desde então, várias equipes têm se mobilizado para localizá-lo. O Corpo de Bombeiros confirmou que as buscas estão se concentrando tanto em áreas terrestres quanto aquáticas. O Tenente-Coronel André Lopes de Oliveira, comandante do 5º Comando Regional de Bombeiros, informou que já realizaram uma varredura no rio próximo ao local onde foi encontrada a mamadeira da criança, mas não obtiveram sucesso até o momento.

Além dos bombeiros, participam das buscas equipes da Polícia Militar, da Polícia Científica e da Polícia Civil, que contam com o auxílio de voluntários da comunidade local. Os trabalhos incluem o uso de tecnologia, como drones equipados com câmeras térmicas e cães farejadores, especialmente em áreas de mata densa.

A polícia está ouvindo testemunhas e familiares, além de analisar imagens de câmeras de segurança que possam fornecer informações sobre o desaparecimento. Uma equipe do Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas (Sicride), vinda de Curitiba, também se juntou aos esforços para solucionar o caso.

As autoridades pedem que qualquer informação sobre Arthur seja comunicada pelos telefones 197 (Polícia Civil), 181 (Disque-Denúncia), 190 (Polícia Militar) ou (41) 3270-3350 (Sicride). A mobilização da comunidade e das forças de segurança continua, com a esperança de que Arthur seja encontrado em breve.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

