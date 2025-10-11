Cenourinha abre primeira loja em Campo Grande e atrai fãs

Influenciadora Celebra Inauguração de Loja em Nova Lima Atraindo Muitos Fãs

Neste sábado (11), a influenciadora digital Evelyn Thalia, conhecida como Cenourinha, inaugurou sua primeira loja no bairro Nova Lima, em Campo Grande. A abertura atraiu um grande público, com muitos fãs e amigos da influenciadora se reunindo em frente ao local. Alguns até cruzaram a cidade para prestigiá-la, já que Nova Lima é onde ela nasceu e passou parte da infância.

Evelyn decidiu abrir a loja no bairro em uma tentativa de homenagear a comunidade local e reafirmar seu vínculo com a cidade. Em um momento de emoção, ela comentou que "cuspiu para cima e caiu na própria testa", referindo-se à surpresa com a quantidade de pessoas que compareceram à inauguração.

Os fãs enfrentaram filas longas para adquirir produtos da marca de Evelyn, que incluem gloss labial a R$ 19,90, blushes a partir de R$ 11, e batons com preços entre R$ 5 e R$ 15. Para os primeiros 50 clientes, a loja ofereceu vouchers que variavam de R$ 20 a R$ 100 como uma forma de celebrar o evento.

"Eu poderia abrir em qualquer lugar, mas ter aberto aqui é diferente; queria mudar essa visão e hoje vi que foi a melhor coisa que fiz. Eu quero trazer de tudo um pouco, mas também quero conhecer meu público", afirmou. Segundo ela, sempre teve suas inseguranças, especialmente ao receber carinho diferenciado em outras regiões, mas a presença dos fãs no evento a fez sentir-se apoiada.

Vitória Gomes de Oliveira, uma das muitas admiradoras da influenciadora, chegou ao local com uma sombrinha para se proteger do sol e não hesitou em esperar algumas horas. "Sou fã desde os 13 anos. Estou realizando o sonho de conhecê-la", disse Vitória, que também atravessou a cidade vinda do Indubrasil.

A mãe da pequena Lileny Oliveira, de 11 anos, também estava presente e comentou sobre a importância da influência de Evelyn para sua filha. "Foi inteligente da parte dela prestigiar a raiz e o povo dela. Isso é muito importante", declarou Marcilene Oliveira, 47 anos.

A influenciadora ainda abordou uma polêmica recente sobre a suposta ausência na inauguração de uma loja da Sephora na cidade. Ela explicou que isso foi um mal-entendido e enfatizou que não vê suas lojas como concorrentes, mas sim como uma contribuição ao mercado.

"Ao mesmo tempo, as pessoas entenderam que minha loja não é uma competição; é para agregar", completou, mencionando a coincidência infeliz em relação à abertura da outra loja.

Para a celebração, a loja preparou uma atividade interativa para os 50 primeiros na fila, onde os participantes estouravam balões para descobrir o valor de seus vouchers.

Os produtos disponíveis na loja incluem itens da marca de Evelyn, como batom lip oil por R$ 19,90, blush iluminador por R$ 59,00, lenços demaquilantes por R$ 9,90, e outros cosméticos de várias marcas, com preços acessíveis.

Katia Adriane Cruz dos Santos, que também foi ao evento, falou sobre sua admiração pela influenciadora, ressaltando que conhecia sua trajetória desde o tempo em que trabalhava em um supermercado. Ela celebrou a coragem e a determinação de Evelyn ao conquistar seu espaço no mercado.

A inauguração não apenas reforçou o laço entre a influenciadora e sua comunidade, mas também demonstrou o apoio e carinho recebido pelos seus fãs em um momento significativo de sua carreira.