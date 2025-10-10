SBT tenta contratar fabíola reipert, que opta por ficar na record

O SBT está investindo novamente em reforçar sua programação de entretenimento e decidiu procurar uma das figuras mais conhecidas do jornalismo de celebridades: Fabíola Reipert. Ela é apresentadora do quadro “A Hora da Venenosa”, que faz parte do programa “Balanço Geral”, transmitido pela Record.

As informações indicam que a emissora, sob a direção de Daniela Beyruti, formalizou um convite para Fabíola, mas ela optou por permanecer na Record, onde ocupa uma posição de destaque.

O contato com Fabíola foi feito por Rinaldi Faria, um importante executivo que trabalha próxima da presidente do SBT. O objetivo do convite era fortalecer o programa “Fofocalizando”, que atualmente vai ao ar às 16h, realizando uma reformulação para recuperar a popularidade da atração nas tardes do canal.

Além do convite a Fabíola, há uma intenção de reunir ela e dois outros jornalistas, Reinaldo Gottino e Renato Lombardi, que foram responsáveis por levar “Balanço Geral SP” à liderança de audiência nacional. O trio conseguiu transformar “A Hora da Venenosa” em um verdadeiro sucesso, superando a programação da Globo por dois anos seguidos e contribuindo para o fim do programa “Vídeo Show” em 2019. Até agora, porém, nem Gottino nem Lombardi receberam propostas do SBT.

Atualmente, os três jornalistas têm contratos de longo prazo na Record e seguem com boa audiência. Reinaldo Gottino apresenta o “Cidade Alerta”, que se destaca nas tardes com médias entre 6 e 8 pontos na Grande São Paulo, consolidando-se como um dos principais programas fora da Globo. Fabíola Reipert, por sua vez, mantém seu papel no “Balanço Geral SP”, onde “A Hora da Venenosa” continua sendo um dos quadros mais assistidos, atingindo em média 7 pontos e sendo frequentemente comentado nas redes sociais durante as exibições.

Vale destacar que essa não é a primeira vez que o SBT tenta atrair Fabíola. Em 2023, já havia havido conversas preliminares, mas as negociações não avançaram. A atual busca por profissionais de destaque, como Fabíola, parece fazer parte de uma estratégia mais ampla de Rinaldi Faria, que visa revitalizar o entretenimento da emissora, alinhando-se ao desejo de Daniela Beyruti de resgatar o perfil original do SBT, voltado ao público familiar e à programação dinâmica nas tardes.