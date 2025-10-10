Prudentópolis solicita inclusão na gestão do ‘Salto São Francisco’

Parque Estadual São Francisco da Esperança: Gestão Compartilhada e Reivindicações

O Parque Estadual São Francisco da Esperança, famoso por abrigar o Salto São Francisco — a maior cachoeira do Sul do Brasil— terá sua gestão compartilhada entre o Governo do Estado do Paraná e a Prefeitura de Guarapuava. Essa notícia, divulgada recentemente, gerou discussões sobre a inclusão de outros municípios na gestão do parque.

O prefeito de Prudentópolis, Adelmo Luiz Klosowski, já tomou a iniciativa de encaminhar ofícios ao Instituto Água e Terra (IAT) e à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável, solicitando que Prudentópolis e Turvo também sejam incluídos na administração do parque. O motivo para tal solicitação é a localização do parque, que se encontra na tríplice fronteira entre as três cidades.

Prudentópolis tem histórico na região, com registros que mostram a ligação do município ao Salto São Francisco por mais de cem anos. A antiga escola municipal que funcionou por décadas, situada a mais de um quilômetro do Salto, também demonstra essa conexão. No entanto, em 2006, uma reinterpretação dos limites territoriais feita pelo antigo Instituto de Terras, Cartografia e Geociências (ITCG) alterou as divisas, estabelecendo novas fronteiras entre Prudentópolis, Guarapuava e Turvo.

Klosowski ressalta que a inclusão de Prudentópolis é essencial para a gestão do parque, principalmente devido ao potencial turístico da cidade, que é conhecida como a "Terra das Cachoeiras Gigantes". O Salto São Francisco é considerado o maior símbolo natural da região.

Outra importante ação que Prudentópolis já está desenvolvendo em parceria com o Governo do Estado é o projeto de pavimentação de cerca de 25 km da estrada rural que leva ao Salto São Francisco. Essa obra faz parte do programa "Caminhos da Integração" e irá criar uma rota alternativa à BR-277, entre Prudentópolis e Guarapuava, melhorando o acesso e proporcionando uma nova experiência visual aos turistas.

A cidade também tem experiência na gestão compartilhada de atrativos naturais, como demonstrado pelo Monumento Natural Salto São João, que é um modelo de turismo sustentável. Além disso, Prudentópolis já colabora com outros municípios, como Guamiranga, no Salto Barão do Rio Branco.

Diante desse cenário, o município enfatiza que sua participação na gestão do Parque Estadual São Francisco da Esperança é fundamental para assegurar uma administração que promova o turismo, a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável da área, de maneira equitativa em relação a Guarapuava e Turvo.

Nos últimos dias, houve um anúncio formal sobre a gestão compartilhada do parque, destacado pela visita do secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca, ao prefeito de Guarapuava, Denilson Baitala. Ele mencionou a importância do Salto São Francisco, com seus impressionantes 196 metros de altura, e a relevância da parceria entre o Governo do Paraná e a prefeitura para a nova administração do parque.