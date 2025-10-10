Athletico renova contrato com promessa da base

Athletico Renova Contrato com Dudu Kogitzki até 2029

Curitiba – O Athletico Paranaense anunciou na última sexta-feira (10) a renovação do contrato do meia Dudu Kogitzki. O jovem jogador, que tem apenas 19 anos, tinha um vínculo que se encerraria em abril de 2026, mas agora sua permanência no clube foi estendida até dezembro de 2029. Essa decisão encerra um processo de negociação que se arrastou por vários meses.

As conversas entre o clube e o atleta se intensificaram nos últimos tempos, com ambos demonstrando vontade de continuar juntos. Contudo, questões financeiras se mostraram um obstáculo nas tratativas, dificultando a finalização do novo contrato.

Durante o processo de negociação, o Athletico chegou a considerar o uso de uma cláusula que permitiria prorrogar automaticamente o contrato do jogador por mais dois anos, o que gerou desconforto entre os representantes de Dudu. Contudo, após novas discussões, as partes conseguiram chegar a um entendimento que respeitou os interesses do jogador e do clube.

Dudu Kogitzki, revelado nas categorias de base do Athletico, vem se destacando nas partidas recentes. Após se recuperar de uma lesão no ombro que o afastou do início da temporada, ele começou a ganhar mais oportunidades no time principal. Em uma das últimas partidas, realizada na última quinta-feira (9), Dudu entrou no jogo e marcou um gol, mesmo em uma derrota de 2 a 1 para o Remo.

Esse novo contrato representa não apenas a confiança do Athletico na capacidade de Dudu, mas também mostra que o clube pretende investir em jovens talentos e garantir que eles permaneçam no time por um período mais longo, contribuindo para o futuro do clube.