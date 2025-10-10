Números consolidados de 09/10/2025 estão disponíveis

Em uma reviravolta na programação de televisão, o Jornal da Globo enfrentou uma queda significativa em sua audiência ao ser superado pelo reality show A Fazenda 17, que atingiu a maior média de telespectadores desde 2023. Esse fenômeno destaca a crescente popularidade do programa, que continua a atrair um número expressivo de espectadores.

Apesar do desempenho do reality da Record, o Programa do Ratinho se destacou como o mais assistido do dia na programação do SBT, mostrando que a atração tem conseguido manter uma base fiel de audiência.

Enquanto isso, a reprise do clássico Terra Nostra continua a ser um sucesso nas tardes da Globo, alcançando índices de audiência muito satisfatórios.

Por outro lado, as expectativas em torno do programa A.Mar não estão sendo atendidas, e As Filhas da Senhora Garcia não conseguiu melhorar sua performance no penúltimo capítulo. Essa situação levanta questões sobre a aceitação do público a esses conteúdos.

Abaixo, estão os números consolidados de audiência referentes ao dia 9 de outubro de 2025:

Audiência de Programas na Globo:

Hora Um: 4,8

Bom Dia SP: 9,4

Bom Dia Brasil: 9,3

Encontro com Patrícia Poeta: 7,2

Mais Você: 7,8

SP1: 10,8

Globo Esporte: 10,9

Jornal Hoje: 11,4

Edição Especial: Terra Nostra: 13,0

Sessão da Tarde: Espelho, Espelho Meu: 11,4

SPTV: 14,5

Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 17,8

Êta Mundo Melhor!: 21,3

SP2: 22,5

Dona de Mim: 23,2

Jornal Nacional: 25,4

Vale Tudo: 28,7

Terceirão: 11,9

Jornal da Globo: 5,8

Conversa com Bial: 4,5

Dona de Mim (reapresentação): 3,9

Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,3

Audiência de Programas na Record:

Balanço Geral Manhã: 1,8

Balanço Geral Manhã SP: 3,3

Fala Brasil: 3,9

Hoje em Dia: 4,0

Balanço Geral SP: 5,0

The Love School: 6,0

Cidade Alerta SP: 6,5

Jornal da Record: 6,2

A Fazenda 17: 7,7

Audiência de Programas no SBT:

SBT Manhã: 2,4

Primeiro Impacto: 2,7

Maria do Bairro: 3,5

Fofocalizando: 3,2

Programa do Ratinho: 4,9

A Praça é Nossa: 4,0

Audiência de Programas na Band:

Jogo Aberto: 1,2

Jornal da Band: 3,1

Brasil Urgente: 2,6

Audiência de Programas na RedeTV:

A Tarde é Sua: 0,7

Leitura Dinâmica: 0,2

Esses números são fundamentais para entender as preferências de programação do público e também influenciam as decisões de anunciantes e redes de televisão. Em 2025, cada ponto de audiência representa cerca de 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, fornecendo uma importante métrica para o mercado publicitário.