Números consolidados de 09/10/2025 estão disponíveis

Em uma reviravolta na programação de televisão, o Jornal da Globo enfrentou uma queda significativa em sua audiência ao ser superado pelo reality show A Fazenda 17, que atingiu a maior média de telespectadores desde 2023. Esse fenômeno destaca a crescente popularidade do programa, que continua a atrair um número expressivo de espectadores.
Apesar do desempenho do reality da Record, o Programa do Ratinho se destacou como o mais assistido do dia na programação do SBT, mostrando que a atração tem conseguido manter uma base fiel de audiência.
Enquanto isso, a reprise do clássico Terra Nostra continua a ser um sucesso nas tardes da Globo, alcançando índices de audiência muito satisfatórios.
Por outro lado, as expectativas em torno do programa A.Mar não estão sendo atendidas, e As Filhas da Senhora Garcia não conseguiu melhorar sua performance no penúltimo capítulo. Essa situação levanta questões sobre a aceitação do público a esses conteúdos.
Abaixo, estão os números consolidados de audiência referentes ao dia 9 de outubro de 2025:
Audiência de Programas na Globo:
- Hora Um: 4,8
- Bom Dia SP: 9,4
- Bom Dia Brasil: 9,3
- Encontro com Patrícia Poeta: 7,2
- Mais Você: 7,8
- SP1: 10,8
- Globo Esporte: 10,9
- Jornal Hoje: 11,4
- Edição Especial: Terra Nostra: 13,0
- Sessão da Tarde: Espelho, Espelho Meu: 11,4
- SPTV: 14,5
- Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 17,8
- Êta Mundo Melhor!: 21,3
- SP2: 22,5
- Dona de Mim: 23,2
- Jornal Nacional: 25,4
- Vale Tudo: 28,7
- Terceirão: 11,9
- Jornal da Globo: 5,8
- Conversa com Bial: 4,5
- Dona de Mim (reapresentação): 3,9
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,3
Audiência de Programas na Record:
- Balanço Geral Manhã: 1,8
- Balanço Geral Manhã SP: 3,3
- Fala Brasil: 3,9
- Hoje em Dia: 4,0
- Balanço Geral SP: 5,0
- The Love School: 6,0
- Cidade Alerta SP: 6,5
- Jornal da Record: 6,2
- A Fazenda 17: 7,7
Audiência de Programas no SBT:
- SBT Manhã: 2,4
- Primeiro Impacto: 2,7
- Maria do Bairro: 3,5
- Fofocalizando: 3,2
- Programa do Ratinho: 4,9
- A Praça é Nossa: 4,0
Audiência de Programas na Band:
- Jogo Aberto: 1,2
- Jornal da Band: 3,1
- Brasil Urgente: 2,6
Audiência de Programas na RedeTV:
- A Tarde é Sua: 0,7
- Leitura Dinâmica: 0,2
Esses números são fundamentais para entender as preferências de programação do público e também influenciam as decisões de anunciantes e redes de televisão. Em 2025, cada ponto de audiência representa cerca de 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, fornecendo uma importante métrica para o mercado publicitário.