Números consolidados de 09/10/2025 estão disponíveis

Jornal da Globo. Foto: Reprodução/Globo
confira os números consolidados de 09/10/2025

Em uma reviravolta na programação de televisão, o Jornal da Globo enfrentou uma queda significativa em sua audiência ao ser superado pelo reality show A Fazenda 17, que atingiu a maior média de telespectadores desde 2023. Esse fenômeno destaca a crescente popularidade do programa, que continua a atrair um número expressivo de espectadores.

Apesar do desempenho do reality da Record, o Programa do Ratinho se destacou como o mais assistido do dia na programação do SBT, mostrando que a atração tem conseguido manter uma base fiel de audiência.

Enquanto isso, a reprise do clássico Terra Nostra continua a ser um sucesso nas tardes da Globo, alcançando índices de audiência muito satisfatórios.

Por outro lado, as expectativas em torno do programa A.Mar não estão sendo atendidas, e As Filhas da Senhora Garcia não conseguiu melhorar sua performance no penúltimo capítulo. Essa situação levanta questões sobre a aceitação do público a esses conteúdos.

Abaixo, estão os números consolidados de audiência referentes ao dia 9 de outubro de 2025:

Audiência de Programas na Globo:

  • Hora Um: 4,8
  • Bom Dia SP: 9,4
  • Bom Dia Brasil: 9,3
  • Encontro com Patrícia Poeta: 7,2
  • Mais Você: 7,8
  • SP1: 10,8
  • Globo Esporte: 10,9
  • Jornal Hoje: 11,4
  • Edição Especial: Terra Nostra: 13,0
  • Sessão da Tarde: Espelho, Espelho Meu: 11,4
  • SPTV: 14,5
  • Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 17,8
  • Êta Mundo Melhor!: 21,3
  • SP2: 22,5
  • Dona de Mim: 23,2
  • Jornal Nacional: 25,4
  • Vale Tudo: 28,7
  • Terceirão: 11,9
  • Jornal da Globo: 5,8
  • Conversa com Bial: 4,5
  • Dona de Mim (reapresentação): 3,9
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,3

Audiência de Programas na Record:

  • Balanço Geral Manhã: 1,8
  • Balanço Geral Manhã SP: 3,3
  • Fala Brasil: 3,9
  • Hoje em Dia: 4,0
  • Balanço Geral SP: 5,0
  • The Love School: 6,0
  • Cidade Alerta SP: 6,5
  • Jornal da Record: 6,2
  • A Fazenda 17: 7,7

Audiência de Programas no SBT:

  • SBT Manhã: 2,4
  • Primeiro Impacto: 2,7
  • Maria do Bairro: 3,5
  • Fofocalizando: 3,2
  • Programa do Ratinho: 4,9
  • A Praça é Nossa: 4,0

Audiência de Programas na Band:

  • Jogo Aberto: 1,2
  • Jornal da Band: 3,1
  • Brasil Urgente: 2,6

Audiência de Programas na RedeTV:

  • A Tarde é Sua: 0,7
  • Leitura Dinâmica: 0,2

Esses números são fundamentais para entender as preferências de programação do público e também influenciam as decisões de anunciantes e redes de televisão. Em 2025, cada ponto de audiência representa cerca de 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, fornecendo uma importante métrica para o mercado publicitário.

