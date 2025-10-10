João Kléber e David Cardoso Jr. enfrentam desafios no programa

Neste domingo, 12 de outubro, uma edição especial do programa “Domingo Legal” será transmitida ao vivo, celebrando o Dia das Crianças. O apresentador Celso Portiolli estará à frente de um divertido “Passa ou Repassa”, que reunirá ex-astros mirins do SBT, agora em novas etapas de suas carreiras, em uma competição cheia de brincadeiras e nostalgia.

Os participantes serão divididos em dois times, ambos compostos por artistas que cresceram nas telas do SBT. O Time Azul contará com Lorena Queiroz, Stefany Vaz e Giulia Garcia, enquanto o Time Amarelo será formado por Gabriel Miller, Nicholas Torres e Lucas Santos. A competição busca relembrar momentos marcantes da infância, trazendo desafios emocionantes e muito bom humor para toda a família.

Além das brincadeiras, o programa também contará com apresentações musicais ao vivo de Patati Patatá e Galinha Pintadinha, criando um ambiente lúdico e divertido para as crianças.

No quadro “Dia de Sorte”, o convidado Alexandre Borges, idealizador do projeto “Tênis na Lagoa”, participará de desafios que prometem despertar a expectativa e torcida do público.

Outra atração é o quadro “Comprar é Bom, Levar é Melhor”, onde a família Caetano, de Campinas (SP), terá a oportunidade de responder a sete perguntas que podem garantir até R$ 80 mil em prêmios.

Por fim, o programa encerrará com o segmento “Minha Mulher Que Manda”, no qual três casais competirão na cozinha sob a supervisão do chef Carlos Bertolazzi. Os casais participantes são: João Kléber e Mara, David Cardoso Jr. e Débora, e Victória Villarim e Ivan.

A transmissão do “Domingo Legal” começa às 11h15 e promete diversão e entretenimento para todos os telespectadores.