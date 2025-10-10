Arlete Salles e Aguinaldo Silva se reencontram em “Três Graças”

Arlete Salles, conhecida por seu trabalho em “Família é Tudo” (2024), está prestes a se apresentar em um novo projeto na TV Globo. A atriz fará parte do elenco da novela “Três Graças”, que estreia no dia 20 de outubro. Nesta trama, escrita por Aguinaldo Silva em parceria com Virgílio Silva e Zé Dassilva, Arlete dará vida a Josefa, uma mulher que enfrenta desafios emocionais relacionados à sua complexa relação com a filha Arminda, interpretada por Grazi Massafera. Além disso, Josefa é avó de Raul, papel de Paulo Mendes.

Josefa é descrita como uma mulher que carrega profundas feridas emocionais. Segundo Arlete, “Ela é uma mulher que carrega no peito uma amargura, e tem razões para isso. A relação com a filha é muito dolorosa. As duas não se identificam e precisam conviver juntas na mesma casa.” Essa convivência difícil será um dos focos da narrativa.

Um elemento surpreendente na história é a chegada de Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, que se torna cuidadora e confidente de Josefa. Arlete explica que as cenas entre as duas são marcantes, já que, embora não sejam familiares, elas desenvolvem uma conexão especial. “Josefa precisa desse amor, pois sua relação com a filha é complicada.”

Para Arlete, “Três Graças” também representa um reencontro com Aguinaldo Silva, autor com quem ela já trabalhou em produções icônicas da televisão brasileira, como “Tieta” e “Porto dos Milagres”. “Trabalhar com ele novamente é algo que me deixa muito feliz. Temos um humor parecido e estou ansiosa para ver como será essa nova jornada”, destaca a atriz.

“Três Graças” promete mesclar drama familiar e humor, características marcantes do estilo de Aguinaldo Silva, que é conhecido por criar personagens femininas fortes e explorar relações complexas. A novela contará com um elenco diversificado, reunindo atores de diferentes gerações, o que contribui para a riqueza e sofisticação da produção.

A história gira em torno da família Das Graças, composta por três mulheres de gerações diferentes: Lígia (a avó), Gerluce (a mãe) e Joélly (a filha), que vivenciam o desafio da gravidez na adolescência. Lígia criou Gerluce sozinha, enfrentando a recusa do pai em assumir a criança. Gerluce, por sua vez, ficou grávida de Joélly cedo, e também luta para que sua filha não repita o mesmo ciclo.

A trama se intensifica quando Joélly, com apenas 15 anos, descobre que está grávida. O pai do bebê é Raul, um jovem de classe alta que frequenta a comunidade onde elas vivem. Joélly, por ter uma personalidade forte e um segredo sobre seu pai biológico, decide não contar a Gerluce que Raul é, na verdade, filho de Arminda, a patroa de sua mãe.

A novela terá cerca de 179 capítulos e será dirigida artisticamente por Luiz Henrique Rios, com produção musical a cargo de Reno Duarte e Rafael Langoni, e direção de gênero por José Luiz Villamarim. Com a presença de Arlete Salles, “Três Graças” promete equilibrar temas atemporais e questões sociais relevantes na teledramaturgia brasileira.