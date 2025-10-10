Ricardo Pereira retorna às novelas da Globo em “Coração Acelerado”

Ricardo Pereira está de volta às novelas da TV Globo após um tempo afastado. O ator português integrou o elenco de Coração Acelerado, que estreia no dia 12 de janeiro, substituindo Dona de Mim. A nova trama, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, será dirigida por Carlos Araújo e promete misturar romance, humor e música sertaneja em uma história vibrante que se passa no Brasil.

Na novela, Ricardo Pereira interpretará Jean Carlos, um criminoso que se envolve em diversas tramas em Bom Retorno, a cidade fictícia onde a história se desenrola. O elenco contará ainda com novas atrizes da região Centro-Oeste, como Fernanda Pimenta e Renata Caetano, reforçando uma proposta da emissora de valorizar talentos regionais e a representatividade cultural.

As protagonistas da trama serão Gabz e Isadora Cruz, que darão vida a Agrado e Eduarda, uma dupla sertaneja feminina que conquista o país com seu carisma. A veterana Letícia Spiller interpretará Janete, a mãe de Agrado, que deixou sua cidade natal por conta de injustiças, mas nunca abandonou sua paixão pela música.

Completa o elenco Filipe Bragança, no papel do mocinho, e Antonio Calloni, como seu pai. Leandra Leal será a vilã Zilá, dona de uma fazenda, enquanto Isabelle Drummond interpretará Naiane, uma influenciadora digital. Diego Martins se junta ao grupo, trazendo momentos de humor e intriga.

Outro personagem divertido será Alaorzinho, interpretado por Daniel de Oliveira, que traz leveza à narrativa com seu romantismo. Marcos Caruso será o pai do personagem Alaorzinho e Luiz Henrique Nogueira interpretará Zeca, o gerente popular da cidade. Gabriel Godoy aparecerá como um radialista que vai divulgar os sucessos da dupla protagonista.

Entre as participações especiais, estarão os atores Ramille e Thomás Aquino. Ramille será Cinara, amiga de Alaorzinho, enquanto Aquino interpretará Roney Soares, um empresário musical que complicará a carreira das protagonistas. Guito, conhecido pelo papel em Pantanal, também participará, interpretando um músico que resiste às mudanças no sertanejo. A presença de David Junior no elenco ainda é um mistério, pois seu papel não foi revelado.

As cantoras Ana Castela, Maiara e Maraisa farão participações especiais, interpretando a si mesmas e estarão presentes na novela até o final, contribuindo para o tom autêntico e popular da produção, que busca retratar o universo sertanejo de maneira respeitosa e moderna.

As gravações de Coração Acelerado começaram em 11 de outubro, com locações em Goiás, um estado emblemático do sertanejo. As cidades de Alto Paraíso, Jardim de Maytrea e Mirante Maytrea servirão como cenário para as primeiras sequências, com imagens que ressaltam a beleza natural e a estética rural. Cenas de apresentações musicais também serão filmadas na Igreja Nosso Senhor do Bonfim, em Pirenópolis, reforçando a conexão entre fé, tradição e música, temas centrais da trama.

Com ao menos três semanas de filmagens externas antes de se deslocar para os estúdios do Rio de Janeiro, Coração Acelerado promete trazer uma narrativa otimista e cheia de música, com o intuito de manter o sucesso das novelas das sete, que são conhecidas pelo tom leve e bem-humorado. A produção busca valorizar histórias regionais e conectar a identidade popular com a modernidade audiovisual, refletindo uma tendência que vem se fortalecendo nas últimas produções da faixa.