Fiscalização verifica comércio de bebidas em Piraí do Sul

Operação Identifica Bebidas Adulteradas em Piraí do Sul

No dia 7 de outubro, o Serviço de Vigilância em Saúde de Piraí do Sul, em parceria com fiscais da Prefeitura Municipal e a Polícia Militar, realizou uma operação nos estabelecimentos comerciais que vendem bebidas alcoólicas na cidade. O objetivo principal da ação foi a identificação e a apreensão de bebidas que apresentavam indícios de adulteração, visando garantir a saúde da população.

Durante a operação, foram vistoriados oito estabelecimentos, dos quais cinco apresentaram irregularidades. Foram apreendidas 25 garrafas de bebidase com problemas, como rótulos e lacres adulterados, suspeitas de impurezas no conteúdo e produtos importados que não possuíam o selo de importação necessário. Além disso, alguns itens não estavam registrados no Ministério da Agricultura e Pecuária.

Os comerciantes que estavam com irregularidades foram notificados e receberam orientações sobre a importância de adquirir produtos de qualidade, sempre acompanhados de nota fiscal e provenientes de fornecedores confiáveis.

Angelita Andrade dos Santos, coordenadora do Serviço de Vigilância em Saúde, ressaltou a relevância da fiscalização durante esse período. Segundo ela, a atuação do órgão é preventiva e educativa, com o intuito de conscientizar tanto os comerciantes quanto os consumidores sobre a segurança no consumo de bebidas alcoólicas.

Ela também fez um alerta aos consumidores: é importante solicitar a licença sanitária do estabelecimento antes da compra e optar sempre por produtos de locais confiáveis. Além disso, os consumidores devem desconfiar de preços muito baixos e não adquirir bebidas que não possuam rótulo ou cuja procedência seja duvidosa.

A Secretaria Municipal de Saúde reiterou que, em caso de dúvidas sobre a qualidade ou procedência das bebidas, é melhor evitar o consumo. Essa ação reafirma o compromisso da prefeitura com a saúde coletiva e a segurança dos cidadãos.