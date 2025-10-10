MS registra 1.058 novas empresas em setembro de 2025

Mato Grosso do Sul registrou um recorde histórico em setembro, com a abertura de 1.058 novas empresas. Esse número marca uma sequência impressionante de nove meses consecutivos em que mais de mil novos registros foram feitos, refletindo um crescimento significativo na economia do estado. Os dados são da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems) e incluem informações detalhadas por setor, subsetor e município.

Dentre as novas empresas, o setor de Serviços se destacou, com 764 novos empreendimentos. Em seguida, o Comércio ficou em segundo lugar, com 266 novas empresas abertas, e a Indústria teve um total de 28 novos registros. No total, de janeiro a setembro deste ano, o estado contabilizou 10.248 novas empresas, sendo que 7.708 delas pertencem ao setor de serviços, 2.184 ao comércio e 356 à indústria.

Campo Grande foi o município que mais abriu novas empresas no mês de setembro, com 454 registros. Dourados ocupa o segundo lugar, com 130 novas empresas, seguido por Três Lagoas (58), Ponta Porã (31) e Naviraí (28). Outros municípios que também se destacaram foram Nova Andradina (23), Maracaju (22), Corumbá (21), Chapadão do Sul (20) e Sidrolândia (16).

Entre os subsetores que registraram o maior número de novas aberturas, destacam-se as holdings não financeiras, com 41 novas empresas, seguidas pelos serviços combinados de escritório e apoio administrativo (35) e o transporte rodoviário de carga (25). Outros subsetores relevantes incluem a construção de edifícios, a atividade médica ambulatorial e a atividade odontológica, todas com 23 novas empresas abertas.

O presidente da Jucems, Nivaldo Rocha, comentou que esse desempenho é um sinal claro de aceleração no crescimento econômico do estado. Ele ainda apontou que a série histórica sugere que 2025 poderá superar todos os recordes anteriores de registro de empresas em Mato Grosso do Sul.

Com esses dados, fica evidente que a movimentação comercial e de serviços no estado está em ascensão, oferecendo novas oportunidades para empreendedores e contribuindo para o desenvolvimento econômico local.