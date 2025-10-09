Coritiba vence Atlético-GO por 2 a 0 e avança no campeonato

O jogo entre Atlético-GO e Coritiba foi marcado por muita tensão e disputa acirrada. Desde o início, a equipe do Atlético-GO adotou uma estratégia defensiva, com uma linha de marcação forte na saída de bola, o que dificultou a ação do Coritiba. O técnico Rafael Lacerda optou por este esquema, semelhante ao que o treinador Mozart costuma utilizar em partidas fora de casa.

A partida se desenrolou de forma competitiva e nervosa, até que Clayson conseguiu lançar Dellatorre, que abriu o placar para o Coritiba. Essa vantagem trouxe mais confiança ao time, que ampliou a diferença com um pênalti convertido por Josué. Mesmo com a desvantagem, o Atlético-GO continuou lutando até o final e conseguiu marcar um gol com Adriano Martins, o que trouxe um pouco mais de emoção à partida.

Apesar do esforço do Atlético-GO, o Coritiba conseguiu garantir a vitória, resultando em um momento de alívio para os torcedores coxas-brancas. Entretanto, o clima de tensão persistiu até depois do apito final, com um novo desentendimento ocorrido no estádio Couto Pereira.

Esse confronto mostra o nível de competitividade entre as equipes e a importância dos resultados para a torcida, que viveu uma noite cheia de emoções.