Ricardo Pereira retorna às novelas da Globo em “Coração Acelerado”

Ricardo Pereira está de volta às novelas da TV Globo após um tempo afastado. O ator português se juntará ao elenco de “Coração Acelerado”, nova produção programada para estrear no dia 12 de janeiro, substituindo “Dona de Mim”. A novela, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento e dirigida por Carlos Araújo, promete trazer uma mistura de romance, humor e música sertaneja, ambientada no Brasil.

Na trama, que se passa na fictícia cidade de Bom Retorno, Ricardo Pereira interpretará Jean Carlos, um criminoso envolvido em diversas intrigas locais. O elenco contará também com a participação das atrizes Fernanda Pimenta e Renata Caetano, que são da região Centro-Oeste, uma aposta da emissora para valorizar talentos locais e a representatividade cultural.

As protagonistas, Gabz e Isadora Cruz, darão vida a Agrado e Eduarda, uma dupla sertaneja que conquistará o coração do país com seu carisma. Letícia Spiller será Janete, mãe de Agrado, uma mulher que fugiu de sua cidade natal por conta de injustiças, mas que nunca abandonou sua paixão pela música.

O elenco ainda inclui Filipe Bragança como o mocinho, Antonio Calloni como o pai dele e Leandra Leal no papel de Zilá, uma vilã que possui uma fazenda e é mãe da influenciadora Naiane, interpretada por Isabelle Drummond. Diego Martins fará parte do núcleo das protagonistas, trazendo momentos de humor e intrigas.

Daniel de Oliveira interpretará Alaorzinho, que trará um toque romântico à história. Marcos Caruso será seu pai, e Luiz Henrique Nogueira viverá Zeca, um gerente local. Gabriel Godoy aparecerá como um radialista que promove as canções da dupla principal.

Participações especiais também são esperadas, com Ramille e Thomás Aquino, que recentementemente atuaram juntos na novela “Vale Tudo”. Ramille será Cinara, amiga de Alaorzinho, enquanto Aquino interpretará Roney Soares, um empresário que poderá complicar a carreira das cantoras, com a ajuda de Evaldo Macarrão.

Guito, conhecido por seu papel em “Pantanal”, dará vida a um músico tradicionalista que resiste às mudanças na música sertaneja. O elenco ainda conta com a participação de David Junior, que terá um papel mantido em segredo.

Além disso, haverá aparições especiais das cantoras Ana Castela, Maiara e Maraisa, que interpretarão a si mesmas e estarão presentes na história até o final, reforçando o tom popular e autêntico da novela.

As gravações começaram em 11 de outubro em locais no estado de Goiás, famoso por sua ligação com a música sertaneja. Cidades como Alto Paraíso, Jardim de Maytrea e Mirante Maytrea foram escolhidas para as primeiras filmagens, mostrando a beleza natural da região. Em Pirenópolis, serão gravadas as apresentações musicais em uma igreja que destaca a conexão entre fé e música, temas centrais da novela.

Os casarões coloniais de Goiás e suas ruas de pedra contribuirão para a atmosfera nostálgica e afetiva de “Coração Acelerado”, que deve passar pelo menos três semanas em filmagens externas antes de se dirigir aos estúdios do Rio de Janeiro.

Com a estreia marcada para janeiro, “Coração Acelerado” busca continuar a tradição das novelas das 19h, conhecidas pelo tom leve e bem-humorado. A produção pretende explorar a música sertaneja como um elemento central da narrativa, despertando emoções e contando histórias de superação e reencontros familiares, dentro de um contexto regional e contemporâneo.