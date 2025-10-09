Notícias

Rodrigo Lombardi assume papel de Alexandre Nero em “Três Graças”

Rodrigo Lombardi. Foto: Reprodução/TV Globo
Rodrigo Lombardi substitui Alexandre Nero em “Três Graças”

Rodrigo Lombardi foi escolhido para interpretar um novo personagem na novela Três Graças, que estreia em 20 de outubro na TV Globo. O papel, um magnata misterioso, foi criado pelo autor Aguinaldo Silva e substitui uma figura icônica que seria interpretada por Alexandre Nero. O ator, conhecido por seu trabalho em Império, decidiu não retornar ao papel do Comendador José Alfredo porque precisava descansar após as gravações de Vale Tudo e já tinha férias programadas.

Diante da recusa de Nero, Aguinaldo optou por criar um personagem diferente, mas com características semelhantes: ele também será poderoso, enigmático e temperamental. A produção teve dificuldades para ajustar as agendas de gravação, o que levou à decisão de incluir Lombardi na trama. As primeiras gravações do ator começam no dia 14 de outubro, e sua aparição está prevista para o capítulo 34, com exibição no dia 14 de novembro.

O personagem de Lombardi fará uma entrada impactante na história, exigindo ver uma valiosa gravura desaparecida. Com um tom autoritário, ele dirá: “O que eu quero é ver a gravura do palhaço… Agora!” O clima tensiona ainda mais quando o grupo tenta explicar o sumiço da peça. O homem, cético, responde: “Voltarei amanhã ao meio-dia… E ai de vocês se eu sair daqui sem levar a minha gravura.” Sua inserção promete energizar a trama e intensificar o mistério em torno da obra desaparecida.

Temas Centrais de "Três Graças"

A novela gira em torno de três gerações de mulheres: Lígia (avó), Gerluce (mãe) e Joélly (neta). Elas enfrentam desafios relacionados à maternidade precoce e histórias de abandono e superação. O enredo se complica quando Gerluce descobre que a crise financeira da família está ligada a crimes corporativos, iniciando uma busca por vingança e justiça. Aguinaldo Silva traz à tona um de seus temas recorrentes: a crítica social por meio do melodrama.

O autor revelou em entrevista que a ideia para a novela surgiu a partir de uma visita à Maternidade Leila Diniz, no Rio de Janeiro, onde pensou em escrever sobre o tema. Inicialmente, a história se passaria no Rio, mas a configuração foi alterada para São Paulo, proporcionando um ambiente mais urbano e contemporâneo, alinhando a narrativa com questões sociais atuais.

Ficha Técnica e Expectativas

Três Graças terá 197 capítulos e é considerada uma das grandes apostas da Globo para 2025. A produção conta com a colaboração de Aguinaldo Silva, Zé Dassilva e Virgílio Silva, além da redação final de Patrícia Moretzsohn, Márcia Prates e Eliane Garcia. A direção artística ficará a cargo de Luiz Henrique Rios, que fará sua estreia ao lado de Aguinaldo nesse horário.

As expectativas são altas, com a promessa de uma novela que mescle emoção, crítica social e o humor irônico característico do autor, seguindo a linha de sucessos como Senhora do Destino e Fina Estampa.

